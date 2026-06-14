MARIJU (21) BACILI SA MOSTA U SMRT, PA POBEGLI: NJen verenik gledao kako pada sa visine od 40 metara, pa zanemeo (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
ŠOKANTAN snimak iz Brazila, gde je devojka poginula prilikom skoka sa mosta zato što za nju nije bio vezan konopac, trenutno je preplavio društvene mreže.
Na snimku se vidi kako devojku podižu trojica muškaraca preko ograde mosta visokog 40 metara, a potom se vidi kako pada na zemlju.
Nesrećna devojka nije preživela skok, a po svoj prilici krivica je u radnicima koji je nisu privezali sigurnosnim užetom.
Žrtva je Marija Rodrigez iz Žandire iz brazilske države Sao Paolo. Studentkinja sporstkog fakulteta je obožavala adrenalin, a prema pisanju britanskih medija, ona je skok najavila ranije na svom Instagram nalogu.
U snimku koji je objavila na, sada izbrisanom nalogu, ona je rekla: "Ko je ludak koji me je naterao da skočim sa mosta".
Iako se na snimku ne vidi trenutak udara o zemlju, video materijal je jako uznemirujući.
Na snimku pada se vidi da su, nakon što je bačena sa mosta, radnici shvatili da nije pričvršćena užetom, pri čemu je jedan opsovao kada je to uvideo.
Kraj užeta je ostao na mostu.
Brazilka je padala otprilike 40 metara bez ikakve sigurnosne opreme, udarivši u čvrsto tlo. Nije imala šanse da preživi. Njen verenik, koji je svemu svedočio, doživeo je šok.
Vojna policija je prvobitno uhapsila šest muškaraca. Prema brazilskom novinskom portalu "O Globo", dvojica muškaraca su pokušala da pobegnu. Navodno su locirani helikopterom i privedeni.
Trojica osumnjičenih su sada optužena za ubistvo iz nehata:
- To je bio tim bez ikakvih dozvola, koji nisu imali ni dozvolu da budu tamo - rekao je istražitelj Andrea Dantas Levi brazilskom novinskom portalu.
Železnički most, koji nikada nije pušten u rad, smatra se popularnim mestom za avanturiste. Iako je skakanje sa konopcem na mostu zabranjeno, turistički operateri ga redovno reklamiraju i nude.
(Bild)
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