VAŠINGTON RAZMATRA TRI SCENARIJA ZA IRAN: Od smene vlasti do eskalacije u Ormuskom moreuzu

U BELOJ kući vide tri moguća scenarija razvoja događaja u Iranu, kako SAD budu pojačavale ekonomsku kontrolu nad regionom, pišu mediji, pozivajući se na predstavnike američke administracije.

Foto Tanjug/Masoud Nazari Mehrabi/Iranian Army via AP

- Prvi scenario podrazumeva svrgavanje iranske vlade. U Beloj kući smatraju da je ovaj ishod verovatniji ukoliko se obustave napadi na Iran, nego u slučaju njihovog nastavka.

- Druga opcija je dolazak na vlast novog vrhovnog lidera, na primer predsednika parlamenta Mohameda Bagera Galibafa.

- Treći scenario predviđa da bi pristalice tvrde linije u REvolucionarnoj gardi mogle pokušati da probiju blokadu Ormuskog moreuza ili pokrenu druge napade kako bi primorale SAD na dodatne ustupke.

Nakon početka operacije SAD i Izraela, Iran je objavio obustavu trgovine kroz Ormuski moreuz, kroz koji je prolazilo 15–20 odsto svetske nafte, kondenzata i naftnih derivata, kao i više od 30 odsto isporuka tečnog prirodnog gasa.

Posle neuspešnih pregovora SAD i Irana u Islamabadu 11. aprila, američki predsednik Donald Tramp naredio je blokadu Ormuskog moreuza.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da će američka vojska uvesti pomorsku blokadu svih brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka od 13. aprila.

Visoki vojni savetnik vrhovnog lidera Irana Mohsen Rezai izjavio je da su pokušaji SAD da blokiraju Ormuzski moreuz „osuđeni na neuspeh“, naglasivši da Teheran neće dozvoliti takav potez.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje