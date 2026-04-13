VAŠINGTON RAZMATRA TRI SCENARIJA ZA IRAN: Od smene vlasti do eskalacije u Ormuskom moreuzu
U BELOJ kući vide tri moguća scenarija razvoja događaja u Iranu, kako SAD budu pojačavale ekonomsku kontrolu nad regionom, pišu mediji, pozivajući se na predstavnike američke administracije.
- Prvi scenario podrazumeva svrgavanje iranske vlade. U Beloj kući smatraju da je ovaj ishod verovatniji ukoliko se obustave napadi na Iran, nego u slučaju njihovog nastavka.
- Druga opcija je dolazak na vlast novog vrhovnog lidera, na primer predsednika parlamenta Mohameda Bagera Galibafa.
- Treći scenario predviđa da bi pristalice tvrde linije u REvolucionarnoj gardi mogle pokušati da probiju blokadu Ormuskog moreuza ili pokrenu druge napade kako bi primorale SAD na dodatne ustupke.
Nakon početka operacije SAD i Izraela, Iran je objavio obustavu trgovine kroz Ormuski moreuz, kroz koji je prolazilo 15–20 odsto svetske nafte, kondenzata i naftnih derivata, kao i više od 30 odsto isporuka tečnog prirodnog gasa.
Posle neuspešnih pregovora SAD i Irana u Islamabadu 11. aprila, američki predsednik Donald Tramp naredio je blokadu Ormuskog moreuza.
Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da će američka vojska uvesti pomorsku blokadu svih brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka od 13. aprila.
Visoki vojni savetnik vrhovnog lidera Irana Mohsen Rezai izjavio je da su pokušaji SAD da blokiraju Ormuzski moreuz „osuđeni na neuspeh“, naglasivši da Teheran neće dozvoliti takav potez.
BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
OGLASILA SE AMERIČKA MORNARICA: Blokiramo celu obalu Irana - Napašćemo brodove
13. 04. 2026. u 15:18
UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela
13. 04. 2026. u 00:11
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
