AMERIČKA VOJSKA SAOPŠTILA: Ova dva ratna broda su prošla kroz Ormuski moreuz

AMERIČKA vojska saopštila je danas da su njena dva ratna broda prošla kroz Ormuski moreuz i da su delovali u Persijskom zalivu.

Slanje ratnih brodova kroz moreuz imalo je za cilj "stvaranje uslova za uklanjanje mina", saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) u objavi na platformi X.

-Snage Centralne komande SAD počele su 11. aprila da postavljaju uslove za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu, dok su dva razarača američke mornarice sa vođenim raketama izvodila operacije, navodi se u saopštenju.

Američka vojska navodi da su kroz Ormuski moreuz prošli USS "Frenk E. Piterson" i USS "Majkl Merfi", i da su zatim delovali u zalivu "kao deo šire misije čišćenja moreuza od morskih mina koje je prethodno postavio iranski Korpus islamske revolucionarne garde".

-Danas smo započeli proces uspostavljanja novog prolaza i uskoro ćemo podeliti ovaj bezbedni put sa pomorskom industrijom kako bismo podstakli slobodan protok trgovine, rekao je admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM-a.

Ormuski moreuz je međunarodni morski prolaz i trgovinski koridor između Persijskog i Omanskog zaliva, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

CENTCOM navodi da će se "dodatne američke snage, uključujući podvodne dronove", pridružiti naporima u čišćenju mina u narednim danima.

Iran je ranije saopštio da je upozorio SAD da će njihovi brodovi biti napadnuti ako prođu kroz moreuz.

(Tanjug)

