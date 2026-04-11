AMERIČKA VOJSKA SAOPŠTILA: Ova dva ratna broda su prošla kroz Ormuski moreuz
AMERIČKA vojska saopštila je danas da su njena dva ratna broda prošla kroz Ormuski moreuz i da su delovali u Persijskom zalivu.
Slanje ratnih brodova kroz moreuz imalo je za cilj "stvaranje uslova za uklanjanje mina", saopštila je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) u objavi na platformi X.
-Snage Centralne komande SAD počele su 11. aprila da postavljaju uslove za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu, dok su dva razarača američke mornarice sa vođenim raketama izvodila operacije, navodi se u saopštenju.
Američka vojska navodi da su kroz Ormuski moreuz prošli USS "Frenk E. Piterson" i USS "Majkl Merfi", i da su zatim delovali u zalivu "kao deo šire misije čišćenja moreuza od morskih mina koje je prethodno postavio iranski Korpus islamske revolucionarne garde".
-Danas smo započeli proces uspostavljanja novog prolaza i uskoro ćemo podeliti ovaj bezbedni put sa pomorskom industrijom kako bismo podstakli slobodan protok trgovine, rekao je admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM-a.
Ormuski moreuz je međunarodni morski prolaz i trgovinski koridor između Persijskog i Omanskog zaliva, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.
CENTCOM navodi da će se "dodatne američke snage, uključujući podvodne dronove", pridružiti naporima u čišćenju mina u narednim danima.
Iran je ranije saopštio da je upozorio SAD da će njihovi brodovi biti napadnuti ako prođu kroz moreuz.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
