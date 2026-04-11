KIM POTVRDIO SAVEZ: Najveći prioritet odnosi sa Kinom
LIDER Severne Koreje Kim Džong Un izjavio je da ta zemlja daje "maksimalni prioritet" daljem razvoju tradicionalnih odnosa sa Kinom.
Kim je tokom sastanka sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem u Pjongjangu, naglasio da je čvrst stav Severne Koreje da "najveću vrednost i prioritet" daje razvoju prijateljskih odnosa između dve zemlje, zasnovanih na socijalističkom sistemu, preneo je Jonhap.
On je istakao i potrebu za intenziviranjem kontakata i poseta na različitim nivoima, kao i jačanjem međusobne podrške i saradnje u cilju zaštite zajedničkih interesa i dugoročnog razvoja bilateralnih odnosa. Vang je poručio da je Kina spremna da dalje razvija prijateljske odnose sa Severnom Korejom, ocenjujući da bilateralni odnosi ulaze u "novu fazu razvoja" nakon prošlogodišnjeg samita Kima i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu.
Kim je takođe izrazio punu podršku kineskoj politici "jedne Kine" i nastojanjima Pekinga da očuva teritorijalni integritet zemlje. Poseta Vanga Pjongjangu usledila je dan nakon njegovog sastanka sa severnokorejskom ministarkom spoljnih poslova Čoe Son Hui.
To je prva poseta kineskog šefa diplomatije Severnoj Koreji od 2019. godine. Vangova poseta usledila je i uoči planirane posete američkog predsednika Donald Trampa Kini sredinom maja, tokom koje bi trebalo da razgovara sa Sijem. U diplomatskim krugovima spekuliše se da bi Tramp mogao da pokuša da organizuje i novi susret sa Kimom.
(Tanjug)
NETANJAHU NASTAVLjA RAT: Još traje kampanja protiv Irana, ostvarena istorijska dostignuća
11. 04. 2026. u 20:43
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Pregovori završeni, biće nastavka ili rata? Tramp: Uništili smo iransku vojsku, mediji lažu da nismo
11. 04. 2026. u 07:34 >> 20:39
ORMUZ TAČKA SPOTICANjA: Iran i Amerika se drža svojih zahteva
11. 04. 2026. u 20:34
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
