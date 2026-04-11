KIM POTVRDIO SAVEZ: Najveći prioritet odnosi sa Kinom

LIDER Severne Koreje Kim Džong Un izjavio je da ta zemlja daje "maksimalni prioritet" daljem razvoju tradicionalnih odnosa sa Kinom.

FOTO: Tanjug/AP (HOGP)

Kim je tokom sastanka sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem u Pjongjangu, naglasio da je čvrst stav Severne Koreje da "najveću vrednost i prioritet" daje razvoju prijateljskih odnosa između dve zemlje, zasnovanih na socijalističkom sistemu, preneo je Jonhap.

On je istakao i potrebu za intenziviranjem kontakata i poseta na različitim nivoima, kao i jačanjem međusobne podrške i saradnje u cilju zaštite zajedničkih interesa i dugoročnog razvoja bilateralnih odnosa. Vang je poručio da je Kina spremna da dalje razvija prijateljske odnose sa Severnom Korejom, ocenjujući da bilateralni odnosi ulaze u "novu fazu razvoja" nakon prošlogodišnjeg samita Kima i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu.

Kim je takođe izrazio punu podršku kineskoj politici "jedne Kine" i nastojanjima Pekinga da očuva teritorijalni integritet zemlje. Poseta Vanga Pjongjangu usledila je dan nakon njegovog sastanka sa severnokorejskom ministarkom spoljnih poslova Čoe Son Hui.

To je prva poseta kineskog šefa diplomatije Severnoj Koreji od 2019. godine. Vangova poseta usledila je i uoči planirane posete američkog predsednika Donald Trampa Kini sredinom maja, tokom koje bi trebalo da razgovara sa Sijem. U diplomatskim krugovima spekuliše se da bi Tramp mogao da pokuša da organizuje i novi susret sa Kimom.

(Tanjug)