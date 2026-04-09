TRAMP REKAO DA JE GRENLAND KOMAD LEDA: Stigao mu odgovor od premijera

09. 04. 2026. u 18:08

PREMIJER Grenlanda Jens-Frederik Nilsen rekao je danas da predstavlja ponosnu naciju koja teži održavanju globalnog poretka i poručio američkom predsedniku Donaldu Trampu da ta zemlja "nije neki komad leda".  

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

- Mi nismo neki komad leda. Mi smo ponosna populacija od 57.000 ljudi koji svakog dana rade kao uzorni građani sveta uz puno poštovanje prema svim našim saveznicima - rekao je Nilsen za Rojters a povodom Trampove izjave da se priseća Grenlanda kao "velikog, loše vođenog komada leda".

Nilsen je rekao da je za Grenland važno da se očuva kao svetska zajednica odbrambeni savez koji se poštuje i gde međunarodno pravo sve strane poštuju.  

- Te stvari se sada dovode u pitanje i mislim da bi svi saveznici trebalo da se udruže kako bi pokušali da ih održe. Nadam se da će se to dogoditi - rekao je on.

