OVO JE IRANSKI PLAN OD 10 TAČAKA: Tramp primoran da prihvati predlog Teherana, narod slavi istorijsku pobedu

IRAN je proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

U saopštenju upućenom "naciji Irana", kako je preneo iranski Press TV, Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je naveo da je "neprijatelj pretrpeo poraz" i da je prihvatio predlog od 10 tačaka koji podrazumeva:

prekid napada na Iran

nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom

prihvatanje obogaćivanja uranijuma

obaveza Irana da neće praviti nuklearno oružje

ukidanje primarnih i sekundarnih sankcija

obustavu svih odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

povlačenje američkih snaga sa Bliskog istoka

isplatu odštete Iranu

oslobađanje zamrznute iranske imovine

prestanak rata na svim frontovima, uključujući i u Libanu

"Vašington posle 10 dana počeo da traži prekid vatre"

Iranske vlasti su navele da su tokom sukoba njihove snage i saveznici u Libanu, Iraku, Jemenu i na palestinskim teritorijama naneli velike gubitke protivničkim snagama i njihovoj infrastrukturi, dodajući da je Vašington već 10 dana nakon početka rata shvatio da ne može da ostvari svoje ciljeve i počeo da traži prekid vatre.

Teheran je saopštio da će pregovori o finalizaciji sporazuma biti održani u Islamabadu, najkasnije u roku od 15 dana, uz dvonedeljni pregovarački period koji može da bude produžen dogovorom strana.

Omogućen prolaz kroz Ormuski moreuz

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da će Iran obustaviti odbrambene napade ukoliko prestanu, kako je naveo, "ničim izazvani napadi" na zemlju. On je dodao da će tokom dvonedeljnog perioda biti moguć bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama.

Arakči je naveo da je odluka doneta nakon posredovanja Pakistana i zahteva Sjedinjenih Američkih Država za pregovore, dok je predsednik SAD Donald Tramp ranije kazao da je pristao na dvonedeljnu obustavu bombardovanja Irana, pod uslovom da Teheran ponovo otvori Ormuski moreuz.

Hoće li SAD prihvatiti iranski plan od 10 tačaka

Od početka pregovora između Trampove administracije i Irana o statusu teheranskog nuklearnog programa pre skoro godinu dana, njihovi veoma različiti zahtevi i ograničenja u onome što bi svaka strana prihvatila pokazali su se kao prepreka bilo kakvom trajnom sporazumu.

Zahtev Irana da zadrži kontrolu nad Ormuskim moreuzom istaknut je kao posebno zabrinjavajući, jer nije imao nikakvu kontrolu nad moreuzom pre početka sukoba. Prema rečima demokratskog senatora Krisa Marfija, pravo Irana da kontroliše moreuz je "katastrofalno za svet".

Sam Tramp nije direktno komentarisao zahteve Irana, ali je rekao da će SAD "pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu".

Stručnjaci i analitičari sugerišu da je malo verovatno da će SAD prihvatiti maksimalističke zahteve Irana, već da će oni pre činiti osnovu za razgovore.

Da li je Izrael deo sporazuma

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da Izrael podržava odluku SAD da obustavi napade na Iran na dve nedelje, ali da se prekid vatre ne odnosi na Liban. Pakistanski premijer Šehbaz Šarif ranije je rekao da dogovoreni prekid vatre obuhvata "svuda, uključujući Liban", piše "Gardijan".

Netanjahuova kancelarija je saopštila da Teheran mora odmah da otvori moreuz i zaustavi napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu. Izrael je takođe saopštio da podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu ili "terorističku" pretnju.

U izraelskoj ofanzivi u Libanu poginulo je najmanje 1.500 ljudi, a raseljeno je još 1,2 miliona. Liban je uvučen u rat kada je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti sa Teheranom.

Šta će se dalje desiti

Pakistanski premijer, koji je pomogao u posredovanju u prekidu vatre, napisao je na društvenoj mreži "Iks" (X) da je pozvao iransku i američku delegaciju da se sastanu u Islamabadu u petak.

Teheran je saopštio da će učestvovati u pregovorima. Bela kuća je saopštila da razmatra lične razgovore sa Iranom, ali oni još nisu finalizovani.

(Blic)