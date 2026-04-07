POSLE TRAMPOVE BRUTALNE PRETNJE: Pogledajte nestvarne scene iz Irana (VIDEO)

SNIMCI i fotografije iz iranskih državnih medija, čini se, prikazuju ljude koji protestuju ispred elektrana i mostova unutar zemlje.

Podsećamo, iranski zvaničnik Alireza Rahimi ranije danas pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju „žive lance“ oko elektrana nakon pretnji predsednika SAD Donalda Trampa o novim napadima na infrastrukturu po isteku ultimatuma.

Rahimi, koga je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog saveta za mlade i adolescente, u video obraćanju pozvao je „mlade, sportiste, umetnike, studente i profesore“ da se okupe oko elektrana.

Video koji je podelila novinska agencija Fars prikazuje ljude kako drže veliku iransku zastavu preko poznatog mosta Pol Sefid, lučnog mosta u Ahvazu na jugozapadu Irana.

Drugi video navodno prikazuje „lanac studenata“ na istorijskom Starom mostu u Dezfulu, takođe na jugozapadu zemlje.

A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran.

Još jedna fotografija prikazuje nekoliko ljudi kako stoje ispred elektrane Šahid Radžai u blizini Teherana, dok treća prikazuje red ljudi sa transparentima ispred elektrane u Tabrizu, na severu zemlje.

Nije jasno u kojoj meri su ova okupljanja organizovana, niti da li su direktno povezana sa ranijim pozivom zvaničnika na formiranje „ljudskih lanaca“.

Podsetimo, Donald Tramp je više puta pretio iranskim elektranama, dok je izraelski premijer Benjamin Netanijahu potvrdio da njegove snage danas gađaju iranske mostove.

Tramp je postavio rok do dva sata ujutru po srpskom vremenu u sredu da Iran dozvoli brodovima korišćenje Ormuskog moreuza bez pretnje napadom.

Naznačio je da bi SAD mogle da napadnu iranska energetska postrojenja ukoliko Teheran to ne ispuni.