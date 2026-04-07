POSLE TRAMPOVE BRUTALNE PRETNJE: Pogledajte nestvarne scene iz Irana (VIDEO)
SNIMCI i fotografije iz iranskih državnih medija, čini se, prikazuju ljude koji protestuju ispred elektrana i mostova unutar zemlje.
Podsećamo, iranski zvaničnik Alireza Rahimi ranije danas pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju „žive lance“ oko elektrana nakon pretnji predsednika SAD Donalda Trampa o novim napadima na infrastrukturu po isteku ultimatuma.
Rahimi, koga je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog saveta za mlade i adolescente, u video obraćanju pozvao je „mlade, sportiste, umetnike, studente i profesore“ da se okupe oko elektrana.
Video koji je podelila novinska agencija Fars prikazuje ljude kako drže veliku iransku zastavu preko poznatog mosta Pol Sefid, lučnog mosta u Ahvazu na jugozapadu Irana.
Drugi video navodno prikazuje „lanac studenata“ na istorijskom Starom mostu u Dezfulu, takođe na jugozapadu zemlje.
Još jedna fotografija prikazuje nekoliko ljudi kako stoje ispred elektrane Šahid Radžai u blizini Teherana, dok treća prikazuje red ljudi sa transparentima ispred elektrane u Tabrizu, na severu zemlje.
Nije jasno u kojoj meri su ova okupljanja organizovana, niti da li su direktno povezana sa ranijim pozivom zvaničnika na formiranje „ljudskih lanaca“.
Podsetimo, Donald Tramp je više puta pretio iranskim elektranama, dok je izraelski premijer Benjamin Netanijahu potvrdio da njegove snage danas gađaju iranske mostove.
Tramp je postavio rok do dva sata ujutru po srpskom vremenu u sredu da Iran dozvoli brodovima korišćenje Ormuskog moreuza bez pretnje napadom.
Naznačio je da bi SAD mogle da napadnu iranska energetska postrojenja ukoliko Teheran to ne ispuni.
NEVIĐENA ENERGETSKA KRIZA: Iran blokadom Ormuza izazvao haos veći nego 1973, 1979. i 2022
07. 04. 2026. u 16:42
RASTE BROJ POGINULIH U IRANU: Sve jači napadi pred apokaliptičnu najavu Trampa
07. 04. 2026. u 16:17
SAD JE IRAN NA POTEZU: Vašington dao rok Teheranu do večeras da ponudi rešenje
07. 04. 2026. u 15:48
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
