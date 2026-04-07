IRANSKI VOĐA MODŽTABA HAMNEI U TEŠKOM STANJU U GRADU KOM Američki i izraelski podaci: Nije sposoban da vodi zemlju

NOVI iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se na lečenju u gradu Kom i, prema obaveštajnoj proceni zasnovanoj na američkim i izraelskim podacima, "nije sposoban da vodi zemlju", navodi se u diplomatskom memorandumu koji su saveznici u Zalivu podelili međusobno, a u koji je uvid imao "Tajms".

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U dokumentu je navedeno da je Hamnei bez svesti i da se nalazi u teškom medicinskom stanju nakon vazdušnog napada u kojem je poginuo njegov otac, dugogodišnji iranski vrhovni vođa Ali Hamnei.

Prema memorandumu, mlađi Hamnei se leči u Komu, jednom od najvažnijih verskih centara šiitskog islama u Iranu, i nije uključen u donošenje odluka u državnom vrhu.

U istom dokumentu navodi se i da se telo Alija Hamneija priprema za sahranu, dok su obaveštajne službe uočile pripreme za izgradnju velikog mauzoleja u Komu sa više grobnica, što bi moglo da ukaže na plan da i drugi članovi porodice budu sahranjeni na istom mestu.

Informacije o lokaciji mlađeg Hamneija, prema navodima iz memoranduma, već neko vreme su poznate američkim i izraelskim obaveštajnim službama, ali ranije nisu bile javno objavljene.

Iranske vlasti su ranije potvrdile da je Modžtaba Hamnei ranjen u istom napadu u kojem su, prema navodima, poginuli njegov otac, majka i supruga.

On nije viđen u javnosti od početka sukoba, iako je početkom marta izabran za naslednika svog oca.

Iranska državna televizija je u međuvremenu emitovala dve pisane izjave koje se pripisuju novom vrhovnom vođi, kao i video snimak generisan veštačkom inteligencijom u kojem se navodno prikazuje kako analizira mapu izraelskog nuklearnog postrojenja u Dimoni.

Navodi o njegovom zdravstvenom stanju dodatno su podstakli spekulacije da bi stvarnu kontrolu nad državom mogao da ima Korpus Islamske revolucionarne garde, dok bi Hamnei formalno ostao na čelu države.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da Vašington pregovara sa drugim iranskim zvaničnicima, ali da razgovori ne uključuju vrhovnog vođu.

Iranski mediji su takođe naveli da bi sahrana Alija Hamneija mogla da bude održana u njegovom rodnom gradu Mašhadu, jednom od najvećih šiitskih hodočasničkih centara, dok se javna komemoracija očekuje u Tehran, iako datum još nije objavljen.

U sredu će se navršiti 40 dana od smrti Alija Hamneija 28. februara, što bi označilo kraj tradicionalnog perioda žalosti u šiitskom islamu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja