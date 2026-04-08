NETANJAHU OBJASNIO: Evo šta ne obuhvata Trampovo primirje
Kancelarija premijera Izraela Benjamin Netanjahu izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se to ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika da je i Bejrut obuhvaćen primirjem.
"Izrael podržava odluku predsednika SAD Donalda Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori Ormuski moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu", navodi se u saopštenju kabineta premijera objavljenom samo na engleskom jeziku, prenosi Tajms ov Izrael.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je prethodno da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban.
Međutim, kako je navedeno iz kancelarije premijera Izraela, dvonedeljno primirje ne uključuje Liban. "Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku pretnju za Ameriku, Izrael, iranske arapske susede i svet.
Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su posvećene ostvarivanju ovih ciljeva, koje dele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima", zaključuje se u saopštenju.
(Times of Israel)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
06. 04. 2026. u 19:11
