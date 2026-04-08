NETANJAHU OBJASNIO: Evo šta ne obuhvata Trampovo primirje

В.Н.

08. 04. 2026. u 07:13

Kancelarija premijera Izraela Benjamin Netanjahu izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se to ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika da je i Bejrut obuhvaćen primirjem.

НЕТАНЈАХУ ОБЈАСНИО: Ево шта не обухвата Трампово примирје

Foto: Profimedia/ GIL COHEN-MAGEN / Sipa Press

"Izrael podržava odluku predsednika SAD Donalda Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori Ormuski moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu", navodi se u saopštenju kabineta premijera objavljenom samo na engleskom jeziku, prenosi Tajms ov Izrael.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je prethodno da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban.

Međutim, kako je navedeno iz kancelarije premijera Izraela, dvonedeljno primirje ne uključuje Liban. "Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku pretnju za Ameriku, Izrael, iranske arapske susede i svet.

Sjedinjene Države su rekle Izraelu da su posvećene ostvarivanju ovih ciljeva, koje dele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima", zaključuje se u saopštenju.

(Times of Israel) 

DONACIJA KOJA MENjA STANDARDE: Meridian fondacija ulaže u zdravlje građana i zaštitu životne sredine u Pančevu