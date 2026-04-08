TRAMP JE U PROBLEMU: Vojska SAD ne može da otvori Ormuz silom, ne može da priušti kopneni rat i ne može da čekati Iranci odu (VIDEO)
IRAN ne mora da dobije rat — samo treba da drži Ormuski moreuz zatvoren dovoljno dugo da se Amerikanci okrenu protiv njega.
Pre nego što je predsednik Donald Tramp naredio operaciju „Ponoćni čekić“ — prošlogodišnju misiju eliminacije iranske nuklearne infrastrukture, upozorio sam da bi to moglo dovesti do zatvaranja Ormuskog moreuza, iako se to nije dogodilo kako sam predvideo, ovog puta tokom operacije „Epska bes“, moreuz je efikasno zatvoren.
Kako će Sjedinjene Države odgovoriti na blokadu ovog ključnog plovnog puta, kroz koji prolazi 20 procenata svetske nafte i tečnog prirodnog gasa?
Moreuz je miniran, malim podmornicama i brzim čamcima. Balističke rakete i dronovi mogu se lansirati sa obale na brodove. To je uzak, plitak kanal, dubok od 36 do 117 metara i širok oko 3 kilometra. Moreuz je lako blokirati. Iran ne mora da dobije rat — samo treba da drži Ormuski moreuz zatvoren dovoljno dugo da se Amerikanci okrenu protiv njega (Trampa), piše vojni analitičar Brent M. Istvud.
IRAN IMA VRHUNSKU ASIMETRIČNU PREDNOST
Iranci mogu naplaćivati nekim komercijalnim brodovima putarinu za prolazak, dok zaustavljaju druge, ali većina brodova ima malo prostora da izbegne opasnosti.
Blokiranje moreuza takođe ne zahteva mnogo napora za Iran. Njegovo rukovodstvo može samo da sačeka dok nafta ne postane nedostupna kupcima širom sveta.
PAZITE NA USKU „ZONU SMRTI“
Postoji i rizik da moreuz postane zona zasede gde Iranci mogu lako da ciljaju brodove kao ribe u buretu. Nema mnogo vremena da se upozore tankeri i teretni brodovi pre nego što dronovi i rakete počnu da padaju.
Iran ima mobilne raketne lansere koji se mogu kretati duž 1.000 milja obale Persijskog zaliva.
Iran bi takođe mogao da koristi male čamce napunjene eksplozivom da udari u brod u napadu u stilu kamikaze.
Sa svim ovim pretnjama, Iranci drže prednost u moreuzu.
NASTAVITE DA RADITE NA DIPLOMATSKOM REŠENjU
To postavlja pitanje šta Iran treba da uradi da bi Ormuski moreuz bio otvoren u svakom trenutku.
Prvo, mora postojati prekid vatre i diplomatsko rešenje koje vodi do pravednog i trajnog mira.
Ovaj sporazum bi uključivao ponovno otvaranje moreuza za trgovinu.
Ali ovo je glavna poluga Irana i oni samo treba da sačekaju Amerikance. Mnogi u Sjedinjenim Državama se protive ratu i pogođeni su visokim cenama goriva. Što duže traju borbe, veća je verovatnoća da će dodatni ljudi postati skeptici prema ratu.
TAKTIČKI USPEH SAD NA BOJIŠTU NE ZNAČI POTPUNU POBEDU
Član posade oborenog aviona F-15E Strajk Igl spašen je tokom smelog napada specijalnih snaga 5. aprila.
Ovo pokazuje domet i veštinu američkih operatera prvog nivoa i jedinica za specijalne misije, ali uzbuđenje i ponos su samo privremeni.
Rat je u toku, a moreuz ostaje zatvoren. Iran može da nadživi Amerikance uprkos značajnim uspesima američke vojske.
KOPNENI NAPAD BI BIO RIZIČAN I SKUP
Šta Sjedinjene Države mogu da urade? Da bi ponovo otvorili moreuz, Amerikanci bi mogli da rasporede kopneno osoblje blizu najužeg uskog otvora.
Ovo bi podrazumevalo više snaga za specijalne operacije, američkih marinaca i pešadije kako bi se obezbedila obala.
Međutim, ovo bi bila skupa i dugotrajna obaveza. Moglo bi doći do mnogih žrtava, a nije jasno da li bi se one mogle lako logistički nadoknaditi.
Iran bi mogao da odgovori sa više raketnih i bespilotnih napada i da nastavi svoje asimetrično ratovanje.
NEMA MNOGO POLITIČKE PODRŠKE ZA KOPNENI RAT
Ovo je opcija „čizma na kopnu“ koju predsednik odbija da isključi, a koju mnogi kongresni poslanici iz obe stranke oklevaju da podrže.
Tramp je uvek kritikovao otvorene „večne ratove“ na Bliskom istoku i smatrao se „mirotvorcem“.
Sada se nalazi u ratu, po svom izboru, koji bi mogao da rezultira većim američkim žrtvama pored 13 već poginulih i približno 365 ranjenih. Politička podrška za raspoređivanje kopnenih trupa nedostaje - ni je ima na Kapitol Hilu niti u američkoj javnosti.
VELIKE REČI PREDSEDNIKA
5. aprila, Tramp je izdao novo upozorenje Iranu. Predsednik je obećao da će narediti udare na iranske elektrane i mostove ako plovni put ne bude u potpunosti otvoren.
„Sa malo više vremena, lako možemo OTVORITI HORMUZKI PROLAZ, UZETI NAFTU I ZARADITI BOGATSTVO. TO BI BILO 'IZLIVANjE' ZA SVET???“, rekao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social prošle nedelje, kako je objavio Times of Israel.
PRAĆENjE TANKERA ZA NAFTU I DRUGIH TERETNIH BRODOVA
Upućivanje pretnji na društvenim mrežama je jedna stvar, ali vraćanje vitalne teritorije je druga. Druga opcija je da američka mornarica prati brodove kroz moreuz. Razarači i LCS brodovi mogli bi da formiraju konvoje sposobne da neutrališu pretnje po komercijalni brodarski prolaz. Ovo je složena operacija za planiranje i izvršenje, suočavajući se sa logističkim izazovima i povećanim troškovima raspoređivanja američke mornarice na ovaj način.
VELIKE NADE U ISLAMABADSKI SPORAZUM
Stoga, Sjedinjene Države nemaju drugu održivu opciju osim da traže diplomatsko rešenje za otvaranje moreuza.
Dana 6. aprila, Sjedinjene Države i Iran su dobili od Pakistana plan prekida vatre u trajanju od 45 dana. Ovaj plan se naziva „Islamabadski sporazum“. Plan ima dve faze: prvo, prekid borbi, a zatim ponovno otvaranje moreuza. Pored toga, biće održani direktni razgovori licem u lice u Pakistanu koji će pružiti priliku da se reše sve žalbe i radi na trajnom okončanju rata.
ORMUSKI MOREUZ ĆE SE NA KRAJU OTVORITI
Ovo bi moglo da funkcioniše i trebalo bi da ga podrže obe strane. Ne vidim scenario u kojem će moreuz biti trajno zatvoren.
Iako je zatvaranje Ormuskog moreuza velika prednost u pregovorima za Iran, Teheran takođe razume da će se američki i izraelski vazdušni napadi nastaviti i da bi gradovi širom zemlje mogli da se suoče sa produženim nestancima struje.
Ovaj diplomatski plan bi takođe smanjio potrebu Sjedinjenih Država da raspoređuju trupe na terenu, što bi bilo olakšanje za američki narod i političke lidere.
Moreuz neće biti zatvoren zauvek; biće potrebni efikasni pregovori obe strane da bi se postiglo mirno rešenje.
Obe strane treba ozbiljno da shvate Islamabadski sporazum i ja se i dalje nadam da će neke od tačaka mirovnog plana biti sprovedene.
Prekid vatre je možda pred vratima, a nadajmo se da plan uključuje i otvaranje Ormuskog moreuza.
(19fortyfive.com/Dr Brent M. Istvud)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)