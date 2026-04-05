ZELENSKI DOPUTOVAO U DAMASK: Slede važni sastanci

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski, saopštio je dnas da je stigao u glavni grad Sirije, Damask, gde će, kako je naveo, održati važne sastanke.

- Danas u Damasku. Nastavljamo našu aktivnu ukrajinsku diplomatiju u cilju stvarne bezbednosti i ekonomske saradnje. Pred nama su važni sastanci - pripremljeno je nekoliko sadržajnih formata. Svaki narod, svaki region zaslužuju miran život - istakao je Zelensk, na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

Predsednici Ukrajine i Turske, Volodimir Zelenski i Redžep Tajip Erdogan, dogovorili su juče u Istanbulu nove korake u saradnji u oblasti bezbednosti.

(Tanjug)

