DRVO UBILO BEBU, MAJKU I DEVOJČICU: Užas tokom proslave Uskrsa u Nemačkoj

BEBA stara 10 meseci, njena majka (21) i devojčica stara 16 godina poginuli su kada je na njih palo drvo dok su tragali za uskršnjim jajima u jednoj šumi u Nemačkoj.

Tragedija se dogodila oko 11 časova u Satrupholmu, u opštini Mitelangeln.

Prema navodima, ogromno drvo se sručilo na više ljudi tokom potrage za uskršnjim jajima. Devojčica i bebina mama ostale su mrtve na licu mesta, dok je beba sa teškim povredama bila helikopterom prebačena u bolnicu. Nažalost, uprkos naporima lekara, bebi nije bilo spasa. Proglašena je mrtvom. Mediji navode da je u pitanju devojčica.

Poziv je hitna pomoć primila oko 11 časova, uz navode da je više osoba ostalo zarobljeno ispod ogromnog drveta koje je palo.

Na mesto nesreće odmah su stigli brojni vatrogasci, hitna pomoć i dva helikoptera. Ukupno je više od 80 spasilačkih službi bilo angažovano, a prisutni stanovnici i osoblje dečje ustanove su dobijali psihološku podršku.

Kako smo ranije pisali, u neposrednoj blizini šume bio je parkiran autobus dečije ustanove, a očevici navode da su oko mesta nesreće rasuta šarena uskršnja jaja – pretpostavlja se da se drvo srušilo dok su deca i odrasli tražili jaja.

