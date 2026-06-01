HAOS U HUMSKOJ: Predrag Mijatović dao ostavku jer hoće da bude predsednik Partizana!

Ne stišavaju se strasti na skupštini Partizana. Predrag Mijatović dobio je potrebnu većinu i izglasano mu je poverenje, a onda je nakon skupštine šokirao sve.

Mijatović se obratio okupljenim delegatima i novinarima:

- Ja kao potpredsednik moram da podnesem ostavku na svoju funkciju. Ovo ne treba da ide dalje. Ako UO može da dovede nekog ko ima drugačiju viziju i ukaže mu poverenje, onda u redu. Ja ne mogu dalje pod ovim principima. Partizan zaslužuje da se smire strasti - rekao je Mijatović u obraćanju medijima nakon sednice Skupštine kluba.

Promena u Upravnom odboru FK Partizan neće biti, makar ne zbog glasova na sednici Skupštine koja je nedavno održana. Najbliži odlasku bio je Predrag Mijatović koji je imao 20 glasova protiv, te je nedostajao jedan kako bi bio smenjen.

On se potom na konferenciji za medije povukao, a govorio je i o Srđanu Blagojeviću:

- Srđan Blagojević je naš trener i ima godinu dana ugovora. Ja mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za sportski projekat Partizana, to je moje mišljenje. U novembru sam ja inicirao njegovu smenu i svi su se složili. On je vraćen protiv moje odluke. Logika mi govori da moram da kažem da se slažem ili da kažem da predlažem neko novo rešenje. Zamislite da predložim novo rešenje i opet budem preglasan. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne verujem. Ne mogu da prihvatim sportski projekat za koji mislim da nije okej. Prepuštam da to ljudi rade koji znaju više, imaju iskustva nekom drugom. Da li je to ovaj Upravni odbor, on će morati da se širi. Po statutu kluba mora da ima pet ljudi, a onda definitivno, ja kao potpredsednik za sportska pitanja moram da podnesem ostavku. Ovo ne treba da ide dalje, mislim da treba da dovedu nekgo ko to bolje radi, ko ima drugačiju viziju i neko kome će ukazati poverenje - rekao je on, pa nastavio:

- Mislim da je bilo dobrih i konstruktivnih diskusija, da Partizanu bude bolje, i da na kraju odlučimo u kom ćemo pravcu da idemo. Dobio sam poverenje Skupštine, i to me jako brine. Slušao sam predsednika Ljajića i slažem se donekle da treba krenuti drugim pravcem i misliti na Partizan. Iz mog iskustva i iz svega što se dogodilo, ja sebe pitam, a i javnost da i je moguće da nastavimo zajedno? Mi smo u ovih četiri meseca pokazali nešto što ne treba da se vidi. Možda sam trebalo da napustim Upravni odbor kada sam prvi put preglasan i o tome razmišljam sve vreme - istakao je Mijatović.

On je dodao da se ne kaje što je došao u klub.

- Apsolutno se ne kajem nijednog sata provedenog na stadionu i sve što se dešavalo do dana današnjeg. Ne treba zaboraviti koliko je bilo pozitivnih situacija. Rezultat je taj koji kreira budućnost. Opet bih došao u Partizan, bez obzira na iskustva. Pokušao sam na svoj načn da približim evropski fudbal našim tendencijama. Član sam UEFA borda, gde se diskutuju sve teme i shvatam da smo jako daleko od novih tendencija, koje će u jrednom trenutku doći ovde. Pokušao sam da to implementiram, ponekad možda malo nerazumljivo, ali to je moj način funkcionisanja. Nisam mogao da pustim da neko pre mene da Nathu nagradu. Doživeo sam neprijatnost i to mi je možda i najveća u fudbalskoj karijeri. Kritike navijača su normalne, procenio sam da bi to trebalo da uradim. Moja ljudskost i fudbalska veličina je nalagala da to uradim. Ko bi trebalo da takvoj legendi uruči tu nagradu? Svuda u svetu to rade predsednici - naveo je Mijatović.

Mijatović je rekao da bi Natha ostavio u klubu.

- Ja sam sa njim razgovarao još prošle godine kad je obnovio ugovor kad je prihvatio da spusti platu i to za skoro 50 odsto i pokazao svoju veličinu i kao čovek i kao partizanovac i to je dobra ideja. Neću je implementirati, jer neću biti u klubu. Ko god bude radio, apsolutno mislim da Natho sa svojom karijerom koju je napravio je dobro došao i može da pomogne, pogotovo kad treba neke vrednosti Partizana vratiti nazad - rekao je Mijatović.

On je naglasio da nije imao prilike da na današnjoj sednici Skupštine Partizana iskaže svoj plan.

- Sportski prvenstveno, iako znate da su me dotakle razne teme za koje sam mislio da se neću suočiti. Kao što je finansijska situacija, reprogram duga, da se ne ponavljam o struji, vodi... Nekako sam se i u sportskom delu i onom drugom se namestilo da se bavim tim stvarima. Nisam imao priliku da izložim moj plan za budućnost, ne bih ni ovom prilikom šta bi bilo kad bi bilo. Nisam tu, neću se baviti. To će raditi drugi ljudi -

Na kraju je dodao i sledeće:

- Nije ovo moj kraj. Ja se povlačim iz jedne neodržive situacije. Ovo nije održivo sa mnom unutra, možda i jeste. Povlačim se skroz i ne interesuje me Partizan? Daleko od toga. Partizanovci imamo obavezu da budemo tu i čekamo šansu. Kako je Gordan Petrić rekao, ne bismo dobili šansu da uđemo u klub da je situacija bila sjajna. Tad je situacija bila neodrživa i ušli smo. Sad je neodrživa iz moje tačke gledišta, ja se distanciram, da sagledam situaciju sa distance, počeli smo da srljamo, počelo je sve na silu. To nije Partizan. Po meni najveći klub u ovom regionu, najvažniji je Partizan. Nije logično da neko ko je zadužen za sportski projekat je izbačen iz svega i da mu se ne daju informacije. Ja sam partizanovac, siguirno ovde ima većoh od mene, ali vratiti se jednog dana je moguće, zašto da ne?. Kad će doći, ne znam, da li će doći, ne znam, ambicije postoje. Oporavak Partizana nije toliko komplikovan koliko ga ljudi čine komplikovanim - rekao je Predrag Mijatović.

