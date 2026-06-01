Svet

TOTALNI ŠOK NAKON OKONČANJA ISTRAGE: Nećete verovati čiji je dron koji je pogodio zgradu u Rumuniji (FOTO)

В.Н.

01. 06. 2026. u 11:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KONAČNI tehnički izveštaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galacu, u Rumuniji, u noći 29. maja bio ruski dron "Geran-2", objavio je Insajder, pozivajući se na izjavu rumunskog predsednika Nićusora Dana, prenosi Ukrinform.

ТОТАЛНИ ШОК НАКОН ОКОНЧАЊА ИСТРАГЕ: Нећете веровати чији је дрон који је погодио зграду у Румунији (ФОТО)

Foto: ISU Galati via AP

Dan je obavestio da su stručnjaci do ovog zaključka došli na osnovu skupa tehničkih dokaza. Konkretno, na otkrivenim fragmentima pronađen je natpis "GERAN-2" na ćirilici, a elektronske komponente, navigacioni sistemi, kontrolni moduli, motor i strukturni elementi ispostavili su se identičnim ili gotovo identičnim onima koji su ranije pronađeni na drugim dronovima ovog tipa.

Pored toga, analiza je pokazala podudarnost proizvodnih oznaka, korišćenih materijala i goriva.

"Činjenica da je takva naprava pogodila stambenu zgradu u Rumuniji, uzrokujući povrede ljudi i materijalnu štetu, izuzetno je ozbiljna i samo Rusija je odgovorna za ovo", rekao je Dan.

Takođe je dodao da će rezultati istrage biti podeljeni sa saveznicima Rumunije i nadležnim strukturama NATO-a i Evropske unije.

(Ukrinform)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠOK PODACI IZ ŠPANIJE: Broj katolika opao za 17,4 odsto
Svet

0 0

ŠOK PODACI IZ ŠPANIJE: Broj katolika opao za 17,4 odsto

UOČI moguće posete pape Lava XIV Španiji, broj španskih građana koji se izjašnjavaju kao katolici opao je za 17,4 odsto od poslednje posete jednog poglavara Rimokatoličke crkve toj zemlji 2011. godine, pokazuju podaci mesečnog istraživanja Centra za sociološka pitanja (CIS).

01. 06. 2026. u 12:12

Politika
Tenis
Fudbal
DANI POLJA ŠEĆERNE REPE: Sunoko okupio proizvođače

DANI POLjA ŠEĆERNE REPE: Sunoko okupio proizvođače