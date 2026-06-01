TOTALNI ŠOK NAKON OKONČANJA ISTRAGE: Nećete verovati čiji je dron koji je pogodio zgradu u Rumuniji (FOTO)

KONAČNI tehnički izveštaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galacu, u Rumuniji, u noći 29. maja bio ruski dron "Geran-2", objavio je Insajder, pozivajući se na izjavu rumunskog predsednika Nićusora Dana, prenosi Ukrinform.

Dan je obavestio da su stručnjaci do ovog zaključka došli na osnovu skupa tehničkih dokaza. Konkretno, na otkrivenim fragmentima pronađen je natpis "GERAN-2" na ćirilici, a elektronske komponente, navigacioni sistemi, kontrolni moduli, motor i strukturni elementi ispostavili su se identičnim ili gotovo identičnim onima koji su ranije pronađeni na drugim dronovima ovog tipa.

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



Pe fragmentele… pic.twitter.com/0ICBAEpSF6 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026

Pored toga, analiza je pokazala podudarnost proizvodnih oznaka, korišćenih materijala i goriva.

"Činjenica da je takva naprava pogodila stambenu zgradu u Rumuniji, uzrokujući povrede ljudi i materijalnu štetu, izuzetno je ozbiljna i samo Rusija je odgovorna za ovo", rekao je Dan.

Takođe je dodao da će rezultati istrage biti podeljeni sa saveznicima Rumunije i nadležnim strukturama NATO-a i Evropske unije.

(Ukrinform)