RUSIJA JE ZAPANJENA: Legendarna Jelena Isinbajeva se odrekla Putina, a onda ju je zadesilo - ovo

Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.

Podsetimo, nakon što je došla na udar kritika u javnosti Rusije jer se, kao članica komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta ogradila (maltene odrekla) od toga što ima vojni čin, tvrdeći da je to "prosto, tako po automatizmu jer je članica armijskog kluba, CSKA Moskva", a nazvala je tom prilikom činove dodeljene sportistima "samo nominalnim", čuvena sportistkinja je tri puta došla u centar pažnje.



Kada su joj zamerali zbog pomenute izjave, kritičari su tvrdili da je to uradila da bi ostala u MOK-u, pa se išlo i do toga da se u Mahačkali promeni naziv stadiona "Jelena Isinbajeva" u nekadašnji, "Trud".



Ali, na tome se nije stalo. Ni od strane kritičara, a ni od slavne atletičarke.







Iako nikakvi detalji distanciranja nisu poznati javnosti, niti je slavna atletičarka bila šta drugo rekla o Rusiji osim da čin koji joj je dodeljen kao članici CSKA nije ništa drugo nego formalnost koja nema veze sa pravom vojskom, u Rusiji se to odricanje baš i nije tolerisalo.



Tako su pojedini sportski čelnici posezali i za uvredama u javnim obraćanjima na ovu temu, neki su tražili da se Isinbajeva izbaci iz Olimpijskog komiteta Rusije (pa im je sa vrha te organizacije poručeno "da to ne može po Statutu, jer je u pitanju osoba koja je članica MOK-a"), a mediji su se utrkivali da objave kako "ona već dugo živi u Španiji, kako tamo ima luksuznu kuću od 200 metara kvadratnih, kako ima i drugu vilu u jednom gradiću-odmaralištu, kako je već dobila NIE (nacionalni identifikacioni broj) koji Španija dodeljuje strancima koji tamo žive i rade, a kako živi sa mužem Nikitom Petinovim i kako im se deca školuju na jugu Tenerifa".



Potom je i slavna sportistkinja rešila da preduzme korak o kome je agencija RIA Novosti javila sledeće:



"Jelena Isinbajeva je sa svojih naloga na društvenim mrežama uklonila zajedničku fotografiju sa (predsednikom Rusije) Vladimirom Putinom. Bila je to fotografija u sklopu objave da se pridružila pokretu 'Tim Putin'.



Objava je bila obelodanjena u novembru 2017. i potpisana rečima "Ja sam u Timu Putin".

Ovo je još jedan bizaran potez olimpijske šampionke", zaključuje se u kratkoj vesti pomenute agencije.

Ali, to nije sve...

Rusi opet "jure" Isinbajevu jer ne plaća porez?!

Iako je nedavno napustila komisiju MOK-a, po isteku mandata, ruski portali danas javljaju sledeće:

"Jelena Isinbajeva se suočava sa još jednim zamrzavanjem računa zbog duga od 705 hiljada rubalja.

Od 1. juna, sportistkinja duguje Federalnoj poreskoj službi više od 705.800 rubalja, prema dokumentima poreske službe koje je pregledala RIA Novosti.

U avgustu 2025. godine, Federalna poreska služba je obustavila Isinbajevine bankovne transakcije zbog duga od 283.600 rubalja, ali je zamrzavanje deblokirano kasnije tog meseca".

Portal "Meš" tome dodaje da "legendarna ruska sportistkinja nije platila porez na vreme jer je imala problema sa korišćenjem VPN-a" i navodi sledeće:

"Isinbajeva se preselila na Tenerife 2022. godine i od tada retko posećuje svoju domovinu. Nakon što su uvedena ograničenja interneta, verovatno nije razumela kako da konfiguriše VPN za ruski saobraćaj i pristupi vladinim uslugama bez ikakvih problema. Zbog toga nije platila porez, akumulirajući ukupno 705.560,34 rublje duga.

Njeni računi su već dva puta bili blokirani. Prvi put zbog duga od 818.000 rubalja a drugi put zbog 283.000. Poreske vlasti su kasnije vratile Isinbajevoj pristup računima jer je sve platila. Sada su računi ponovo zamrznuti".

Inače, kako je prema kursnoj listi jedna rublja 0,012 evra, njeno aktuelno dugovanje za neplaćeni porez je oko 8.418,75 evro, ili oko 988.424 dinara.

