Svet

NETANJAHU HOĆE DA ZAPALI BLISKI ISTOK: Danas smo napali iranske petrohemijske fabrike, nastavićemo sa napadima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 04. 2026. u 21:00

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u video-obraćanju da su izraelske snage danas napale iranske pretrohemijske fabrike.

НЕТАНЈАХУ ХОЋЕ ДА ЗАПАЛИ БЛИСКИ ИСТОК: Данас смо напали иранске петрохемијске фабрике, наставићемо са нападима

Foto: X

-Nakon što smo uništili 70 odsto njegovih kapaciteta za proizvodnju čelika, koji se koristi kao sirovina za oružje upotrebljeno protiv nas, danas smo napali njihove petrohemijske fabrike, rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

U video-obraćanju objavljenom ubrzo nakon završetka jevrejskog sabata, Netanjahu je poručio da će Izrael nastaviti snažno da gađa Iran.

-Te dve stvari predstavljaju njihovu mašinu za novac, kojom finansiraju svoj teroristički rat protiv nas i protiv sveta. Nastavićemo da ih gađamo, kao što sam obećao, zaključio je Netanjahu.

-Najmanje pet osoba je povređeno u današnjim vazdušnim napadima na petrohemijsku zonu na jugozapadu Irana koju su izvele izraelske snage, javili su iranski mediji

Iranska agencija Tasnim prenela je da je jutros pogođeno više objekata u specijalnoj petrohemijskoj zoni Mahšar u provinciji Huzestan.

U izveštaju se dodaje da je oštećen i petrohemijski kompleks Bandar Imam, koji posluje u okviru te zone.

Zamenik načelnika provincije Huzestan Valiolah Hajati rekao je za Fars da su u napadima pogođene tri kompanije na tom području.

Hajati je rekao za Tasnim da tek treba da se utvrdi obim štete.

Izraelski bezbednosni izvori potvrdili su za Tajms of Izrael da su napade izvele izraelske vazduhoplovne snage.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal