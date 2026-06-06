POGLEDAJTE ŽESTOK ODGOVOR IRANA! Objavljen snimak lansiranja projektila ka bazama SAD (VIDEO)

TEHERAN zapretio Vašingtonu eskalacijom.

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Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je izveo raketne udare na dve američke vojne baze u Kuvajtu i na ključne objekte Pete flote Ratne mornarice SAD u Bahreinu, kao odgovor na američke napade na iranske položaje.

U saopštenju koje je objavljeno rano ujutru, IRGC navodi da su njihove vazdušno-kosmičke snage ispalile balističke rakete na vazdušnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i na preostale važne objekte Pete flote u Bahreinu.

Prema tvrdnjama iranske strane, napadi su usledili neposredno nakon akcija američke vojske.

Sukob oko tankera i dronova

Kako navodi IRGC, eskalacija je počela oko 1.30 posle ponoći kada su četiri naftna tankera, za koje tvrde da su delovali pod zaštitom američke vojske, pokušala da bez dozvole napuste Ormuski moreuz.

Iranci tvrde da su više puta upozoravali brodove, a da je jedan tanker nakon toga pogođen i zaustavljen, dok su se ostala tri vratila nazad.

Dodatnu tenziju izazvali su, prema navodima Teherana, američki dronovi koji su oko 2.30 pogodili telekomunikacione tornjeve u Kešmu i Siriku.

The IRGC Aerospace Force has released footage showing the launch of Emad medium-range ballistic missiles (MRBMs) toward Kuwait early this morning.



It is somewhat unusual to use MRBMs, given that SRBMs could be used instead; the reason for this choice is not clear. https://t.co/reugNba4CZ pic.twitter.com/23jL6oaBiW — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) June 6, 2026

Teheran poslao upozorenje

Iranska garda poručila je da se neće zadovoljiti ograničenim odgovorom ukoliko se američke akcije nastave.

Ne provocirajte više - poručili su iz IRGC-a, uz upozorenje da bi Vašington mogao da snosi posledice ukoliko dođe do potpunog zatvaranja Ormuskog moreuza za izvoz američke nafte i gasa.

Korišćen i raketni sistem Emad

Prema dostupnim informacijama, tokom napada korišćene su balističke rakete, uključujući i sistem Emad.

S obzirom na to da Emad ima domet od približno 2.000 kilometara, analitičari ukazuju da njegova upotreba protiv relativno bliskih ciljeva nije bila taktička nužnost, što otvara pitanje zbog čega je upravo taj sistem izabran za napad.

Objavljeni snimci lansiranja raketa izazvali su veliku pažnju, dok situacija na Bliskom istoku nastavlja da podiže tenzije i strah od daljeg širenja sukoba.