OBOREN JOŠ JEDAN AVION IZNAD IRANA? Teheran se hitno oglasio
IRANSKA agencija Tasnim danas je objavila da dokazi koje je dobila ukazuju na to da je Iran najverovatnije oborio još jedan borbeni američko-izraelski avion.
Agencija je objavila fotografije preostalih ostataka aviona za koje tvrdi da je oboren u centralnom Iranu i da pripada američko-izraelskim snagama. S obzirom na to da se na slici vidi samo jedan izlaz motora, može se pretpostaviti da je u pitanju lovac F-16 ili F-35, mada je najverovatnije reč o modelu F-16.
Nekoliko sati ranije, nekoliko borbenih aviona je preletelo neke od gradova u zemlji, uključujući Teheran, gde su se iznenada našli na meti jake vatre protivvazdušne odbrane oružanih snaga, navodi Tasnim.
Neki od ovih lovaca pokušali su da se izvuku iz opsega dometa protivvazdušne odbrane ispaljujući vatru, ali dokazi ukazuju na to da je jedan od ovih lovaca najverovatnije oboren, dodaje iranska agencija uz napomenu da ovi navodi još nisu zvanično potvrđeni i da više detalja tek sledi.
(Tanjug)
