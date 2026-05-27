SRBI ZARATILI U PARIZU! Novak Đoković mu "ukrao" trenera, a sada hoće i da ga izbaci sa Rolan Garosa

Četvrtog dana na Rolan Garosu na teren izlaze sva trojica srpskih predstavnika u (muškom) singlu. Novak Đoković igra protiv domaće nade Valentana Rojea, Miomir Kecmanović protiv Nuna Boržesa, a Hamad Međedović protiv Kaspera Ruda.

Biće uzbudljivo u "Bulonjskoj šumi", a i već je i te kako. Naime, od dolaska naših momaka u Pariz krenuo je otvoreni sukob na relaciji Miomir Kecmanović i Novak Đoković i to sve zbog Viktora Troickog.

Naime, Troicki je ostavio Kecmanovića da ovaj nije ni znao i prešao u tabor najboljeg svih vremena. Miša se ozbiljno iznervirao pecnuo i Novaka i Viktora, ali tu nije bio kraj. Oglasio se i Đoković koji je poklopio Kecmanovića i činilo se da je tu stavljena tačka, ali...

Neobična situacija se juče desila na Rolan Garosu. Kako piše "Sport klub" Novak Đoković je spremao Nuna Boržeša za meč sa Miomirom Kecmanovićem.

- Interesantno, juče je trenirao sa Đokovićem. Tako da je pomalo neobična situacija da je Đoković faktički spremao Boržeša za Kecmanovića, ali dobro“, izneo je novinar "Sport kluba" zanimljiv podatak.

Nema sumnje da će to produbiti sukob na relaciji Đoković i Kecmanović, samo nam je još to trebalo.

