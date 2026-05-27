ZELENSKI POSLAO HITNO PISMO TRAMPU: Panika u Kijevu zbog potpunog kolapsa PVO sistema

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski poslao je danas hitno pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa Sjedinjenih Američkih Država zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini, posebno antibalističkih raketnih kapaciteta.

Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

- Kada je u pitanju protivvazdušna odbrana od raketa, oslanjamo se na naše prijatelje. Kada je u pitanju odbrana od balističkih raketa, oslanjamo se gotovo isključivo na Sjedinjene Američke Države - navodi se u pismu Zelenskog u koje je Kijev independent imao uvid.

Kako se navodi, poruka odražava rastuću zabrinutost Kijeva zbog poteškoća u obezbeđivanju oružja putem programa Liste prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), koji omogućava saveznicima NATO-a da finansiraju kupovinu američkog oružja za Ukrajinu.

- Trenutni tempo isporuka putem programa PURL više ne prati stvarnost pretnje s kojom se suočavamo. Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih raketa. U ime ukrajinskog naroda, s poštovanjem molim predsednika i američki Kongres da ostanu angažovani i da nam pomognu da obezbedimo ovo vitalno sredstvo zaštite od ruskog terora - rakete Patriot PAC-3 i dodatne sisteme - kako bismo zaustavili ruske balističke rakete i druge ruske raketne napade - naveo je Zelenski u pismu.

Dodao je i da bi nebo iznad Ukrajine moglo da bude zaštićeno, a većina ruskih raketa zaustavljena.

Portal navodi i da je ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina prosledila pismo Beloj kući, predsedavajućem Predstavničkog doma Majku Džonsonu i drugim članovima Kongresa. U ruskom napadu na Kijev 24. maja ubijeno je tri, a povređeno 92 osobe. Oštećeno je oko 300 objekata, uključujući skoro 150 stambenih zgrada. Tokom tog napada, Rusija koristila 90 raketa i 600 bespilotnih letelica.

(Tanjug)