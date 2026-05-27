KOMANDANT JE MRTAV: Linija fronta se menja, stiže šok vest

IZRAEL potvrdio da je likvidiran novi vojni komandant Hamasa.

Sasan/MEI / Sipa Press / Profimedia

Vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen je sinoć u napadu u gradu Gazi, potvrdio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Odeh je prošle nedelje imenovan za novog lidera Hamasa u Pojasu Gaze i šefa njenog vojnog krila umesto Iza el-Dina el-Hadada koji je ubijen 15. maja u gradu Gazi u napadu IDF-a.

Prema rečima Kaca, Odeh je bio šef obaveštajne službe Hamasa tokom napada 7. oktobra 2023. godine na Izrael.

- Obećali smo da ćemo eliminisati sve koji su predvodili masakr 7. oktobra i to je ono što ćemo učiniti - naveo je Kac, prenosi Tajms of Izrael.

Linija ratišta se širi

Izraelske odbrambene snage (IDF) proširile su poslednjih dana kopnene operacije izvan definisane bezbednosne zone u pojedinim delovima južnog Libana, u, kako tvrde, okviru nastojanja da potisnu borce Hezbolaha severnije i smanje pretnju od napada dronovima na zajednice na severu Izraela.

Pozivajući se na izraelske zvaničnike, tamošnji mediji navode da je Vašington odobrio te planove IDF, ali je istovremeno upozorio Jerusalim da ne izvodi napade u Bejrutu.

