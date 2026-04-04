OVO JE USLOV IRANA ZA KRAJ RATA: SAD izrazile želju za pregovorima
IRAN zahteva da se poštuje njegovo pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju kao jedan od ključnih uslova za završetak sukoba sa SAD i Izraelom, otkriva diplomatski izvor iz Teherana.
- Uslovi za okončanje rata uključuju održivi mir u regionu, osudu agresora, reparacije, nadoknadu materijalne štete, ukidanje sankcija i međunarodno priznanje iranskog prava na nuklearnu energiju - naveo je izvor.
Do sada, dodao je zvaničnik, nije bilo direktnih pregovora između Teherana i Vašingtona, iako su SAD izrazile interes za dijalog.
Krajem marta, američki predsednik Donald Tramp je tvrdio da su razgovori počeli, dok je iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo direktan kontakt, ali priznalo primanje poruka preko posrednika.
Prema iranskim izveštajima, Teheran je izneo pet ključnih zahteva, uključujući garancije da sukob neće biti ponovljen i međunarodno priznanje kontrole nad Ormuskim moreuzom.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
IMA POGINULIH: Projektil pao tik do nuklearke Bušer u Iranu
04. 04. 2026. u 11:43
AMERIČKE SPECIJALNE SNAGE UŠLE U IRAN: Akcija izvedena po hitnom postupku
04. 04. 2026. u 10:38
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
