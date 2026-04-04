Svet

OVO JE USLOV IRANA ZA KRAJ RATA: SAD izrazile želju za pregovorima

04. 04. 2026. u 12:37

IRAN zahteva da se poštuje njegovo pravo na mirnodopsku nuklearnu energiju kao jedan od ključnih uslova za završetak sukoba sa SAD i Izraelom, otkriva diplomatski izvor iz Teherana.

Foto: Profimedia, Depositphotos

 - Uslovi za okončanje rata uključuju održivi mir u regionu, osudu agresora, reparacije, nadoknadu materijalne štete, ukidanje sankcija i međunarodno priznanje iranskog prava na nuklearnu energiju - naveo je izvor.

Do sada, dodao je zvaničnik, nije bilo direktnih pregovora između Teherana i Vašingtona, iako su SAD izrazile interes za dijalog.

Krajem marta, američki predsednik Donald Tramp je tvrdio da su razgovori počeli, dok je iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo direktan kontakt, ali priznalo primanje poruka preko posrednika.

Prema iranskim izveštajima, Teheran je izneo pet ključnih zahteva, uključujući garancije da sukob neće biti ponovljen i međunarodno priznanje kontrole nad Ormuskim moreuzom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

0 1

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

Politika
Tenis
Fudbal