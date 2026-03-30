UKRAJINA SE IZVINJAVA: Priznala incident sa dronovima u Finskoj
UKRAJINA je priznala incident sa dronovima i izvinila se Finskoj zbog njega, saopštio je portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi.
- Već smo se izvinili finskoj strani zbog ovog incidenta - kazao je Tihi, prenosi ukrajinski list „Obščestveno“.
Prema njegovim rečima, Ukrajina razmenjuje sa Finskom potrebne informacije kako bi se razjasnile sve okolnosti. Istovremeno, Vladimir Zelenski je o incidentu razgovarao telefonom sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom.
Finska policija je izvestila da je neutralisala jedan od dva ukrajinska drona koja su se srušila na zemlju; na njemu se nalazila neeksplodirana bomba.
Prethodno, dve bespilotne letelice su se 29. marta srušile u blizini grada Kouvola na jugoistoku Finske, objavio je finski list „Ile“, pozivajući se na saopštenje ministra odbrane Antija Hakanena.
Prema kasnijem saopštenju finskog vazduhoplovstva, najmanje jedna od njih je identifikovana kao ukrajinski An-196.
(Sputnjik)
