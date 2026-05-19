DETONACIJA NA MARAKANI! Šampion Evrope kupuje fudbalera Crvene zvezde, a nije Vasilije Kostov
KAKVO iznenađenje ovog jutra!
Naime, Crvena zvezda ovog leta će verovatno zaraditi rekordan novac od prodaje igrača.
Pre svega, tu su u fokusu Vasilije Kostov i Adem Avdić za koje bi mogli da zarade oko 40 miliona evra.
Sve je više velikih klubova koji žele da pazare na Marakani, a prema pisanju francuskih medija jedan je i aktuelni prvak Evrope i ovogodišnji finalista PSŽ.
Naime, oni žele Adema Avdića i vide ga kao zamenu za Nuna Mendeša.
Ističu da je fudbaler koji ima sjajan dribling i centaršut. Cena koju su crveno-beli postavili za Avdića je 15 miliona evra.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
HAOS U TORINU! Juventus kaznio Dušana Vlahovića
19. 05. 2026. u 11:28
EPILOG VELIKE DRAME? Totenhem bi večeras na "Stamford bridžu" mogao da obezbedi opstanak u Premijer ligi
STRESNA sezona"pevaca" trebala bi imati "srećan" kraj, a opstanak bi mogli da obezbede protiv jednog od najvećih rivala, Čelsija, koji će ih ugostiti od 21.15 na "Stamford bridžu".
19. 05. 2026. u 07:30
HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.
18. 05. 2026. u 17:00
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)