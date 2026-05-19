DETONACIJA NA MARAKANI! Šampion Evrope kupuje fudbalera Crvene zvezde, a nije Vasilije Kostov

KAKVO iznenađenje ovog jutra!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Naime, Crvena zvezda ovog leta će verovatno zaraditi rekordan novac od prodaje igrača.

Pre svega, tu su u fokusu Vasilije Kostov i Adem Avdić za koje bi mogli da zarade oko 40 miliona evra.

Sve je više velikih klubova koji žele da pazare na Marakani, a prema pisanju francuskih medija jedan je i aktuelni prvak Evrope i ovogodišnji finalista PSŽ.

FOTO: N. Skenderija

Naime, oni žele Adema Avdića i vide ga kao zamenu za Nuna Mendeša.

Ističu da je fudbaler koji ima sjajan dribling i centaršut. Cena koju su crveno-beli postavili za Avdića je 15 miliona evra.