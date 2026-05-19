TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Legendarni trener brutalno udario na trojicu košarkaša Crvene zvezde

19. 05. 2026. u 06:05

Vlade Đurović, nekadašnji košarkaški trener, a sada stručni konsultant, udario je na trojicu igrača Crvene zvezde nakon poraza od Partizana.

ТРЕСЕ СЕ МАЛИ КАЛЕМЕГДАН! Легендарни тренер брутално ударио на тројицу кошаркаша Црвене звезде

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

On je čestitao crno-belima na pobedi, ali je istakao da nije prvi put Partizanu da pada u trenucima kada je meč dobijen.

- Ponavljam, zaslužena pobeda Partizana, opustili su se na 20 razlike, ne sme to da im se dešava, nije prvi put. Zvezda je pokušala malo riskantnijom odbranom da nešto uradi, to im je uspelo, zbog grešaka igrača Partizana. Vašington je napravio dva faula u napadu u momentima kada uopšte nije bilo potrebe za tako nečim.

Đurović je udario na Čimu Monekea, Džoela Bolomboja i Hasijela Rivera, koje je označio kao glavne krivce za poraz Zvezde.

- Zvezda ima problem što ima mnogo igrača van forme i to traje. Prvi je Moneke na listi, on dugo vremena ne igra ni približno onako kao u prvom delu lige. Rivero, ni sa kakvim učinkom danas, bez poena i minuta kao Odželej. I on i Bolomboj zajedno mnogo slabi. Bolomboj dok je u igri -15 poena, a Izundu +12, uvek u negativnom rezultatu uđe, i u prvom i u drugom poluvremenu, nešto napravi. Ne znam koliko puta da ponovim da sa njim Zvezda mnogo više liči na tim nego sa ovom dvojicom. Odželej nije u formi i kada se doda da je plej povređen i da naša tri igrača imaju skroman učinak, Davidovac, Dobrić i Kalinić.

 

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

