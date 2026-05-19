Svet

"MALI PSI VOLE GLASNO DA LAJU" Medvedev: Iz baltičkih država ponovo se oglasili rusofobnim lavežom

В. Н.

19. 05. 2026. u 10:53

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev uporedio je antiruske izjave iz baltičkih zemalja sa „lavežom malih pasa“ koji time žele da pojačaju svoj autoritet.

Foto:Michal Svítok / TASR / Profimedia

- Nedavno su se maloumnici iz takozvanih baltičkih država ponovo oglasili glasnim, rusofobnim lavežom. Prvo je izvesna ličnost iz Estonije izjavila da pregovori sa Rusijom ne bi trebalo da počnu dok 'Ukrajina' ne postigne uspeh na frontu. A onda je klinički degenerik iz Litvanije, predložio da se 'pokaže Rusima' i prodre do Kalinjingrada - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.

Političar je objavu propratio slikom malog, ćelavog psa sa čuperkom na glavi.

- Što je manji, to je lavež frenetičniji. Kao što je dobro poznato, mali psi vole glasno da laju na veće pse kako bi pojačali svoj autoritet. To je razumljivo: njihov mozak je veoma mali - zaključio je Medvedev na Telegram kanalu - prokomentarisao je on.

Pored toga, on je primetio da bi, u slučaju da su veće, baltičke države mogle da se pozovu na Član 5 NATO-a protiv Ukrajine nakon napada dronova Kijeva.

Litvanski ministar spoljnih poslova je ranije pozvao da se Rusima pokaže da je navodno moguće „prevazići njihovu malu tvrđavu koju su stvorili u Kalinjingradu“. Budris veruje da NATO navodno ima neophodna sredstva za uništavanje ruskih baza u eksklavi.

Predsednik Rusija Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kalinjingradske oblasti dovela do „neviđene eskalacije“, kao i da će sve pretnje regionu biti uništene.

U Savetu Federacije Rusije ranije su poručili da Moskva nikome neće dozvoliti ugrožavanje Kalinjingrada ili Baltičkog mora i da će svaka provokacija dobiti momentalan odgovor.

(Sputnjik)

