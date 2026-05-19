"MALI PSI VOLE GLASNO DA LAJU" Medvedev: Iz baltičkih država ponovo se oglasili rusofobnim lavežom
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev uporedio je antiruske izjave iz baltičkih zemalja sa „lavežom malih pasa“ koji time žele da pojačaju svoj autoritet.
- Nedavno su se maloumnici iz takozvanih baltičkih država ponovo oglasili glasnim, rusofobnim lavežom. Prvo je izvesna ličnost iz Estonije izjavila da pregovori sa Rusijom ne bi trebalo da počnu dok 'Ukrajina' ne postigne uspeh na frontu. A onda je klinički degenerik iz Litvanije, predložio da se 'pokaže Rusima' i prodre do Kalinjingrada - napisao je Medvedev na svom Telegram kanalu.
Političar je objavu propratio slikom malog, ćelavog psa sa čuperkom na glavi.
- Što je manji, to je lavež frenetičniji. Kao što je dobro poznato, mali psi vole glasno da laju na veće pse kako bi pojačali svoj autoritet. To je razumljivo: njihov mozak je veoma mali - zaključio je Medvedev na Telegram kanalu - prokomentarisao je on.
Pored toga, on je primetio da bi, u slučaju da su veće, baltičke države mogle da se pozovu na Član 5 NATO-a protiv Ukrajine nakon napada dronova Kijeva.
Litvanski ministar spoljnih poslova je ranije pozvao da se Rusima pokaže da je navodno moguće „prevazići njihovu malu tvrđavu koju su stvorili u Kalinjingradu“. Budris veruje da NATO navodno ima neophodna sredstva za uništavanje ruskih baza u eksklavi.
U Savetu Federacije Rusije ranije su poručili da Moskva nikome neće dozvoliti ugrožavanje Kalinjingrada ili Baltičkog mora i da će svaka provokacija dobiti momentalan odgovor.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NAJVIŠI VOJNI ZAPOVEDNIK EU: Ukrajina je i dalje naš prioritet
19. 05. 2026. u 10:42
KALASOVA OPSEDNUTA RUSIJOM: Napravila još jedan rusofobni ispad
19. 05. 2026. u 10:19
PUTIN VEČERAS STIŽE U PEKING: Na stolu projekti vredni milijarde
19. 05. 2026. u 10:09
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)