"SVE POSTAJE KOMPLIKOVANIJE" Vučić se obratio iz Bakua: Neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na Svetskom urbanom forumu (WUF13) u Bakuu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Obraćanje predsednika Vučića

- Svuda se govorilo o krizi u svetu, novim skukobima, ceni nafte i gasa. Danas je skoro 112 cena nafte. Sve skače, polako ali sigurno troše se rezerve. Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže, i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili prekosutra, da imamo sastanak novih timova. Pred nama su izazovna vremena, a posebno u smislu obezbeđivanja rezervi. Jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, a kamoli na zimu. Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu - rekao je predsednik.

Kaže da je ima dobar razgovor sa predsednikom Uzbekistana.

- Očekujem ga uskoro u Srbiji, očekujem da se zaista oseća kao kod svoje kuće - rekao je Vučić.

O razgovoru sa predsednikom Kenije

Kaže da je razgovarao sa predsednikom Kenije.

- Nije bio lak razgovor, posebno posle njihovog priznanja nezavisnosti KiM - kaže predsednik.

On je rekao da je o razlozima Kenije za priznanje govorio i ranije.

- Pitao sam ga, ali znao sam razlog. O tom razlogu sam govorio svojevremeno, o prisustvu biznismena i njihove aktivnosti u Keniji. Iako sam ja o tome već govorio sa njim u UN i molio ga da to ne učine, a on mi je rekao da je trebalo da me pozove - rekao je Vučić.

- Razgovarali smo, pozvao sam ga da dođe u Srbiju i verujem da će oni otvoriti ambasadu u Beogradu posle mnogo, mnogo, mnogo decenija. Verujem da polako možemo da gradimo i uspostavljamo, u skladu sa onim što smo u prošlosti gradili, neke nove, bolje i uspešnije odnose - naveo je predsednik.

O napadima na Moskvu

Na pitanje kako vidi trenutnu situaciju u Rusiji i da se na snimcima vidi kako Moskva "gori" nakon ukrajinskog napada dronovima, rekao da je preterano reći da Moskva "gori", ali je dodao da je situacija u svakom slučaju neprijatna.

- Mir je najbolji način. Rusija svakako nije u jednostavnoj poziciji, ali greše oni koji se već raduju porazu Rusije zato što nije lako poraziti Rusiju iz mnogo razloga. Rusija nije upotrebila deo svog oruđa, ni nuklearno oružje. Da li će da dozvoli da bude vojno poražena? Teško. A da li je ovo vrlo neprijatno i da li ovo unosi nesigurnost? Takođe nema nikakve sumnje da je to tako. Nadam se da stvari neće dalje ekskalirati već da će postojati prilika da se napravi mir. Zato pozivam i predsednika Trampa da uloži maksimalne napore da zavlada mir između Rusije i Ukrajine, nama prijateljskih zemalja i prijateljskih naroda - naveo je Vučić.

Dodao je i da mnogo brine šta bi moglo da se desi oko Irana, navodeći da, ako bi sutuacija eskalirala, ne zna kako bismo se mi u Evropi izvukli iz toga.

- Zato nam je važno da imamo najbliže odnose. Evo, Italija sada pregovara i sa Azerbejdžanom. Još nismo rešili problem NIS-a. Ukoliko na sve naše probleme imamo i one za koje nismo ni krivi ni dužni, moramo da pružimo adekvaran odgovor. Strah nije vezan za politiku već za našu zemlju i nadam se da ćemo uspeti da prevaziđemo to. Nadam se da će da će poslednji iranski predlog biti prihvaćem, ali činjenice odgovaraju mom pesimizmu - rekao je predsednik.

O porukama blokadera da kada bi došli na vlast bi okrenuli leđa Rusiji i Kini, Vučić kaže:

- Ja sam šokiran, ponajmanje onim kako bi oni uveli sankcije Rusiji i prekidali komunikaciju sa autoritarnim režimom u Kini. Postoje mnoge druge stvari kojima sam bio zaprepašćen. Tu vidite jedno ogromno neznanje. Ne samo neznanje, tu vrstu arogancije i bahatosti, nepoštovanja, čak i kada ja stojim i nekoga isšekujem, oni mogu da sede i dignu noge u vazduh. Prosto postoje tako arogantni i bahati ljudi. Drugi tip bahatosti, da kažeš "znaš ti ko sam ja". Kada vidim te mlade ljude koliko su arogantni i bahati. Ne poštujemo nikoga, mi smo bogovi, vi ste ostali neznalice. Vidite da su suštinski nepismeni. Zabezeknut sam ponekada. Šta da radite? To ne nešto na šta moramo da se naviknemo - rekao je Vučić.

O tome da na studentskoj listi neće biti studenata, kaže:

- To da na studentskoj listi neće biti studenata, to ja kao da idete u avione bez pilota ili da imate lekarske komore bez lekara ili advokatske komore bez advokata. Svakojakih smo se čuda nagledali. Jedan od slogana nas koji želimo pristojnu Srbiju, jeste da ljudi glasaju za studente, jer biće mnogo studenat na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan. Ljudi mogu da znaju da kada glasaju za studente, glasaju za našu listu. Oni su ionako svi mnogo stariji, stariji i od mene, a ne od studenata. Mnogo više je od toga, kada su ih pitali gde ste pobedili, pošto su oni izlazili na političke izbore, fakultete su nam pretvorili u svoje mesne, opštinske, gradske odbore. Sve protivno zakonu. Sami priznaju da su pobedili u lekarskim i advokatskim komorama. Oni su naše esnafe pretvorili u partijska udruženja. To nas vodi u najgoru moguću diktaturu. Mozak ne moraš da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude. Ponekad sam zabezeknut i začuđen da neko ko je ozbiljan i odgovoran da svoj glas takvima. Pitanje KiM je naravno to koje ih deli. Videli ste da su se posvađali oko toga više nego oko bilo čega drugog. Jedni bi da privuku patriotski orijentisane birače, ali ova većina im ne da. Jasno im stavlja do znanja da je Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju. Ako niste u stanju da pričate o KiM, a kako ćete da pričate o Kini i Rusiji, o teškim temama. Nećemo da pričamo o tome šta nas deli, samo da ovo zlo pobedimo. Zato smo sve mi krivi što nismo na vreme krenuli u borbu za objašnjenje. Oni nemaju političku agendu. Ja sam znao od početka, ali su me svi moji saradnici ubeđivali. Stvari su krenule da se menjaju. Danas te stvari dobro stoje. Za mene je neverovatno da jedan deo ljudi želi uništenje svoje zemlje. Ne zaboravite još tri-četiri godine vladavine DOS-a, mi zemlju ne bismo imali, i suštinski i formalno.

O izborima u Prištini, i da li očekuje pojačane pritiske na Srbe i Srpsku listu uoči toga, predsednik kaže:

- Meni je zanimljivo da je jedan od tih blokadera arogantnih, bahatih, osionih, mladih sebi dozvolio da kaže - za sve što naš narod teško živi, kriva je Srpska lista. To ni Aljbin Kurti nije rekao. Njima nije kriv Aljbin Kurti za tešku poziciju našeg naroda. Ti bahati, arogantni mladi ljudi pojma nemaju koliko mi novca dajemo za narod na KiM. Veze blage nemaju. Ništa im nije jasno i ništa ne razumeju. Znaju samo da idu protiv svoje države i kritikuju svoj narod. Ali da između Kurtija i Srpske liste oni nađu krivca u Srpskoj listi, meni se čini da njih pitanje KiM uopšte ne deli, već da imaju vrlo jednostran pristup, a to je - živeo Aljbin Kurti, a sve najgore da govore o Srpskoj listi. Sa tim da se saglasim neću nikada. Ljudi u Srbiji mogu to itekako dobro da vide.

O protestima u Nišu ispred Filozofskog fakulteta, Vučić kaže:

- Da je osnivanje Fakulteta hrvatskih studija, oni bi to pozdravili, čak i u Nišu. Govorim o blokaderima, ne o narodu. Narod je zadovoljan time. Fakultet srpskih studija je dobar fakultet, sa dobrim predmetima, suštinom, sa nečim što je od značaja. Ne znam kome to smeta, osim onima koji gube neko svoje interese, lične privilegije. Što se tiče odnosa države, mi to podržavamo i nastavićemo. Mogu da rade šta hoće, niko to ne može da spreči. ja verujem da može da se napravi dobra saradnja između Filozofskog fakulteta i Fakultet srpskih studija.

Vučić sa predsednikom Kenije

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Republike Kenije Vilijamom Rutom.

- Sa predsednikom Vilijamom Rutom o sveukupnim bilateralnim i ekonomskim odnosima Srbije i Kenije. Ovaj važan globalni samit izuzetna je prilika i da razmenimo mišljenja o zajedničkim izazovima urbanizacije, infrastrukture i ekonomskog napretka, što su ključne teme i za Srbiju i za Keniju. Naša dva naroda spaja duga tradicija prijateljstva još iz vremena Pokreta nesvrstanih, ali je naš zajednički cilj da te istorijske veze pretočimo u modernu i konkretnu ekonomsku saradnju. Kenija se ubrzano razvija, a Srbija svojim velikim infrastrukturnim projektima, modernizacijom gradova i predstojećim EXPO 2027, ima šta da ponudi. Iskoristio sam priliku da predsednika Ruta pozovem da poseti Srbiju, što je on sa zadovoljstvom prihvatio - navodi Vučić na Instagramu.

Obraćanje Vučića na forumu

Predsednik se na početku zahvalio posebnu narodu Azerbejdžana na gostoprimstvu.

- Velika zahvalnost predsedniku Alijevu, mom dragom prijatelju. Kada god dođem u Baku, a to je barem jednom godišnje, ja vidim velike promene, mnogo napretka koji ste vi Azerbejdžanci i predsednik Alijev ostvarili, zarad vašeg naroda i zemlje. Uvek je lakše da to vidi neko ko dolazi iz inostranstva, jer vi se mnogo lakše prilagođavate na izazove sa kojima se suočavate. Možemo da vidimo koliko veliki napredak je vaša zemlja zabeležila, a to je zbog vaše vrednoće i posvećenosti, ali i nečega što predsednik Alijev ima više od svih nas, a to je strast, jedno veliko zalaganje za njegovu zemlju i narod. Zato on ostvaruje tako sjajan napredak, zato Baku izgleda kao jedno od najboljih mesta na svetu. Ja mu se zaista divim. Pokušaću da uradim nešto u izvesnoj meri slično u mojoj zemlji. Hteo bih da čestitam Azerbejdžanu na izuzetnim naporima prilikom organizacije ovog foruma i da im čestitam na važnim inicijativama da se po prvi put organizuje samit na marginama ovog događaja. Zadržavanje takvog formata bi bilo vrlo važno za maksimalno korišćenje potencijala foruma. Ovde smo okupljeni u zadivljujućem Azerbejdžanu, na obalama Kaspijskog mora, da pričamo o izazovima i velikim prilikama urbanizacije. Ovaj 13. svetski Urbani forum, čija je centralna tema stanovanje, bezbedni i otporni gradovi, okupio je razne zvaničnike, predstavnike lokalnih samouprava, nevladine organizacije, naučne zajednice, i interese globalne zajednice za budućnost gradova i izazove sa kojima se suočavaju evidentni su i jasni. U Bakuu vidimo grad koji prikazuje otpornost i inovativnost. Više od polovine globalnog čovečanstva živi u gradovima. Bez gradova život bi bio nezamisliv. Gradovi se suočavaju i sa problemima. Predlažem da se fokusiramo na sisteme inovacije. Takođe, veliko zagađenje utiče i na zdravstvene probleme. Pojedine zajednice nemaju pristup sanitarijama i vodi. Evidentno je da će pametni gradovi predstavljati budućnost. Izazove veštačke inteligencije moraju se ozbiljno pratiti. U Srbiji smo usvojili zakone da onima koji su živeli u nelegalnog gradnji, to legalizujemo. Kao domaćini izložbe Ekspo 2027, mi ćemo dati platformu za preko 140 zemalja sveta koje će svetu predstaviti svoja kreativna i inovativna rešenja, do muzike i sporta. Istovremeno, ponosni smo i na činjenicu da će Ekspo 2027 u Beogradu pružiti priliku da se prikažu konkretna inovativna rešenja koja mogu da pomognu u rešavanju problema saobraćaja, unaprede mobilnost i povećaju kvalitet života građana, uključujući i nove generacije električnih aviona, odnosno letelica i pametnih transportnih sistema. Dragi prijatelji, nadam se da ću vas videti na Ekspu 2027 - kaže Vučić.

Vučić sa potpredsednikom Vlade Slovačke

Predsednik Vučić sastao se sa potpredsednikom Vlade Slovačke Tomašem Tarabom.

- Sa Tomašem Tarabom razgovarao sam o daljem jačanju odnosa Srbije i Slovačke, kao i o mogućnostima za unapređenje saradnje u oblastima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i održivog urbanog razvoja. Ponovio sam zahvalnost Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci evropskom putu naše zemlje. Iskoristio sam priliku i da prenesem poziv premijeru Robertu Ficu da poseti Srbiju. Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno osnažiti naše političke i ekonomske veze i realizovati važne zajedničke projekte - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.



Vučić: Sa ponosom predstavljam Srbiju

- Sa ponosom predstavljam Srbiju na Svetskom urbanom forumu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Tokom foruma imaću brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da obezbedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.



Na marginama skupa, predsednika Vučića očekuje niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima.

Više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja

Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja, među kojima su šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Svetski urbani forum traje do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium, a tema je "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice", u organizaciji UN Habitat.

Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju.