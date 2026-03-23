HAMNEI IZDAO 10 DIREKTIVA: Zadaci i ciljevi iranskih oružanih snaga
VRHOVNI verski lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei izadao je listu direktiva sa zadacima i ciljevima iranskih oružanih snaga u tekućem ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, preneli su danas iranski mediji.
Prvi na listi zahteva ajatolaha Modžtabe je održavanje kontinuiranog zatvaranja Ormuskog moreuza, a drugi je nastavak napada na američke vojne baze u regionu Persijskog zaliva, prenosi iranska novinska agencija WANA.
Treći zahtev je da iranske snage održavaju spremnost za otvaranje novog fronta ukoliko se to smatra strateškom nužnošću.
Zatim sledi zahtev da se nastavi sa uništavanjem američke i izraelske neprijateljske imovine i vojnih kapaciteta, potom "da se svaki mučenik" evidentira u poseban iranski dosije vojne odmazde.
Šesti zahtev je da obaveštajne strukture Irana otklone bezbednosne pretnje od unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, a sedmi da se neke od susednih zemalja poštede iranskih vojnih udara.
Kako navodi WANA dokazi sa bojnog polja ukazuju na to da je izdato nekoliko dodatnih vojnih naređenja ajatolaha Modžtabe, bilo pod njegovim direktnim nadzorom, uz njegovo odobrenje ili eksplicitna naređenja.
Tu spadaju i zahtevi ajatolaha da se višestruko odgovori na svaki napad na iransku energetsku infrastrukturu, da se poveća intenzitet raketnih napada protiv izraelskog režima i na kraju, da se nove mete dodaju na listu ciljeva napada uvek kada je to potrebno.
(Tanjug)
