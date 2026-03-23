"POSEBNO BIH ŽELEO DA ISTAKNEM" Lavrov: Intenzivan dijalog Rusije i Indije važan u svetlu sukoba na Bliskom istoku

INTENZIVAN dijalog između Moskve i Nju Delhija preko je potreban u uslovima sukoba oko Irana, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u video-poruci učesnicima i organizatorima međunarodne konferencije „Rusija i Indija: Ka novoj agendi za bilateralne odnose“.

- Posebno bih želeo da istaknem našu blisku koordinaciju spoljne politike, koja je veoma potrebna u trenutnim geopolitičkim turbulencijama, uključujući akutnu vojno-političku krizu u Persijskom zalivu koju su izazvali Sjedinjene Američke Države i Izrael - rekao je ministar.

Lavrov je naglasio ulogu dijaloga zasnovanog na poverenju između dve zemlje na najvišem nivou.

- Nakon posete predsednika (Rusije Vladimira) Putina Nju Delhiju prošlog decembra, potvrđena je usklađenost strateških ciljeva Rusije i Indije i usvojen značajan paket dokumenata - podsetio je šef ruske diplomatije.

Lavrov je dodao i da Rusija očekuje posetu premijera Indije Narendre Modija ove godine.

Prema njegovim rečima, Rusija smatra za jedan od svojih prioriteta spoljne politike razvoj odnosa sa Indijom i poštuje politiku Nju Delhija da zaštiti svoje nacionalne interese.

- Veoma cenimo što naši indijski prijatelji u potpunosti dele ovaj pristup - istakao je Lavrov.

Kako je rekao, „najdublje poštovanje zaslužuje činjenica da Novi Delhi, u okviru svoje politike strateške autonomije, vodi nezavisnu spoljnu politiku, čvrsto stavljajući nacionalni interes na prvo mesto“.

- Kao posledica toga, u novonastajućem multipolarnom svetu stalno raste uticaj Indije kao jednog od najvećih svetskih političkih i ekonomskih centara jedinstvene civilizacije i velike sile 21. veka - primetio je Lavrov.

On je dodao da je „vremenom provereno rusko-indijsko prijateljstvo“ postalo model kako međudržavni odnosi mogu i treba da se grade, zasnovani na ravnopravnosti, uzajamnom poverenju i poštovanju i uvažavanju međusobnih interesa.

U Moskvi se u ponedeljak održava druga međunarodna konferencija „Rusija i Indija: Ka novoj agendi za bilateralne odnose“.

(Sputnjik)

