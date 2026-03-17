MODŽTABA HAMNEI JE U RUSIJI? Oglasio se iranski ambasador u Moskvi

IRANSKI ambasador u Rusiji Kazem Džalali demantovao je pisanje medija da se novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei nalazi na lečenju u Moskvi.

"Vest o tome da je vrhovni vođa revolucije prebačen u Rusiju na lečenje je novi psihološki rat", naveo je on na platformi Iks.

Dodao je da "iranski lideri ne moraju da beže i kriju se u skloništima" i da je "njihovo mesto na ulicama i među ljudima".

"Navika laganja nikada ne napušta um lažova, ali jedna iranska poslovica kaže da lažov ima kratko pamćenje i da je zaboravan", naveo je Džalali.

Dan ranije, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov odbio je da komentariše izveštaje o mogućem Hamneijevom dolasku u Moskvu, prenosi ruski portal RBK.

Američki ministar odbrane Pit Hegset je ranije izjavio da je novi iranski vrhovni vođa, Modžtaba Hamnei, "ranjen i verovatno unakažen".

Kao dokaz, naveo je nedostatak bilo kakvih video snimaka ili audio poruka od Hamneija od njegovog stupanja na dužnost nakon očeve smrti.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da je novi vrhovni vođa ranjen u američko-izraelskim napadima, ali je njegovo stanje ocenjeno kao "zadovoljavajuće".

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, prebačen je u Moskvu ruskim vojnim avionom na tajnu operaciju zbog povreda zadobijenih u američko-izraelskom napadu, preneo je juče kuvajtski list Al Džarida, pozivajući se na izvor blizak iranskom vrhu.

List navodi da je Hamnei podvrgnut uspešnoj operaciji i trenutno se leči u bolnici povezanoj s predsedničkom rezidencijom.

Prema izvoru, iranski vrhovni vođa je tokom američko-izraelskih udara na Iran 28. februara zadobio teške povrede koje su zahtevale specijalizovanu medicinsku negu i nadzor, što nije bilo moguće obezbediti u Iranu zbog nastavka bombardovanja i pretnji Izraela da će ciljati novog vođu.

Izvor navodi da su iranske bezbednosne službe posebno zabrinute zbog moguće identifikacije mesta njegovog boravka preko lekara i specijalista koji ga leče, zbog čega je odlučeno da lečenje bude obavljeno u Rusiji.

Kako saznaje Al Džarida, predsednik Rusije Vladimir Putin navodno je lično predložio da se Modžtaba leči u Moskvi tokom telefonskog razgovora s iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, a predlog su pažljivo razmotrile i odobrile iranske vlasti.

Modžtaba je navodno prebačen u Moskvu u četvrtak uveče, gde ga leče ruski lekari uz prisustvo nekoliko iranskih lekara koji su ga pratili.

Prethodno je Al Džarida 4. marta izvestila da je Modžtaba zadobio povrede leve strane tela od glave do stopala nakon što su se ruševine sručile pored njega u napadu na kompleks u Teheranu, gde se nalaze njegova kuća i kancelarija njegovog oca.

(Alo)

