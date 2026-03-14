RAT IM SE VRATIO U AMERIKU: Posledice agresije na Iran su krvave

AMERIČKI predsednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset redovno ističu dostignuća američke vojske u iranskom sukobu, ali obični građani su već osetili posledice krize koje se šire u SAD, piše "Njujork tajms".

Foto: Tanjug/Mark Schiefelbein (STF)

- U roku od 24 sata od prvih vazdušnih napada na Iran, čovek koji je nosio majicu sa bojama iranske zastave ubio je tri osobe i ranio više od desetak u baru u Ostinu, u Teksasu - navodi se u publikaciji.

Publikacija navodi niz sličnih slučajeva. 12. marta, bivši pripadnik Nacionalne garde koji je služio zatvorsku kaznu zbog podrške terorizmu upao je u kadetsku učionicu u Norfolku, ubivši nastavnika i ranivši dva učenika. Manje od dva sata kasnije, u Mičigenu, muškarac je automobilom udario u sinagogu i izvršio samoubistvo tokom pucnjave sa obezbeđenjem.

- Okolnosti ovih napada variraju, a njihovi motivi su i dalje predmet istrage. Međutim, oni podstiču rastuću anksioznost i strah u već nestabilnoj Americi - piše "Njujork tajms".

Od izbijanja rata sa Iranom, koji je iznenadio većinu Amerikanaca, američke policijske agencije su povećale patrole u ​​javnom prevozu i u blizini sinagoga.

Autori članka dodaju da Trampovi pokušaji da uveri stanovništvo tvrdnjom da njegova administracija prati iranske "uspavane ćelije" na tlu SAD ne daju rezultate.