RAT IM SE VRATIO U AMERIKU: Posledice agresije na Iran su krvave
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset redovno ističu dostignuća američke vojske u iranskom sukobu, ali obični građani su već osetili posledice krize koje se šire u SAD, piše "Njujork tajms".
- U roku od 24 sata od prvih vazdušnih napada na Iran, čovek koji je nosio majicu sa bojama iranske zastave ubio je tri osobe i ranio više od desetak u baru u Ostinu, u Teksasu - navodi se u publikaciji.
Publikacija navodi niz sličnih slučajeva. 12. marta, bivši pripadnik Nacionalne garde koji je služio zatvorsku kaznu zbog podrške terorizmu upao je u kadetsku učionicu u Norfolku, ubivši nastavnika i ranivši dva učenika. Manje od dva sata kasnije, u Mičigenu, muškarac je automobilom udario u sinagogu i izvršio samoubistvo tokom pucnjave sa obezbeđenjem.
- Okolnosti ovih napada variraju, a njihovi motivi su i dalje predmet istrage. Međutim, oni podstiču rastuću anksioznost i strah u već nestabilnoj Americi - piše "Njujork tajms".
Od izbijanja rata sa Iranom, koji je iznenadio većinu Amerikanaca, američke policijske agencije su povećale patrole u javnom prevozu i u blizini sinagoga.
Autori članka dodaju da Trampovi pokušaji da uveri stanovništvo tvrdnjom da njegova administracija prati iranske "uspavane ćelije" na tlu SAD ne daju rezultate.
"STANOVNICI BEŽITE!": Iran poslao jezivo upozorenje UAE
14. 03. 2026. u 17:27
REDAK JAVNI ZNAK NESLAGANjA: Hamas pozvao Iran da izbegava gađanje susednih zemalja
14. 03. 2026. u 17:17
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
