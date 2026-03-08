KADA NAS NAPADNU, ODGOVOR ĆE BITI JAČI: Iran zapretio udarima na američke ciljeve na Bliskom istoku

IRANSKI predsednik je zapretio da će pojačati napade na američke ciljeve na Bliskom istoku.

„Kada nas napadnu, nemamo drugog izbora nego da odgovorimo. Što veći pritisak vrše na nas, to će naš odgovor prirodno biti jači“, rekao je Masud Pezeškijan u snimljenoj video izjavi. Naš Iran, naša zemlja, neće se lako pokoriti zastrašivanju, ugnjetavanju ili agresiji, i nikada nije ni bila“, rekao je.

„Neki možda misle da izražavanjem žaljenja zapravo se izvinjavamo. To nije slučaj. Jednostavno nam je žao naših dragih ljudi u regionu koji mogu biti zabrinuti zbog ovog sukoba. Ali oni koji su nas napali sa svoje teritorije dobiće odgovor, a mi ćemo snažno odgovoriti“, objavio je. „Mi smo prijatelji sa zemljama regiona; one su naša braća.

Rekao sam to juče, moramo pokušati, pružiti jedni drugima ruku i ne dozvoliti Izraelu i Sjedinjenim Državama, obmanom i manipulacijom, da okrenu zemlje regiona jedne protiv drugih“, rekao je.

