Svet

KADA NAS NAPADNU, ODGOVOR ĆE BITI JAČI: Iran zapretio udarima na američke ciljeve na Bliskom istoku

В.Н.

08. 03. 2026. u 12:44

IRANSKI predsednik je zapretio da će pojačati napade na američke ciljeve na Bliskom istoku.

КАДА НАС НАПАДНУ, ОДГОВОР ЋЕ БИТИ ЈАЧИ: Иран запретио ударима на америчке циљеве на Блиском истоку

Foto: Profimedia

„Kada nas napadnu, nemamo drugog izbora nego da odgovorimo. Što veći pritisak vrše na nas, to će naš odgovor prirodno biti jači“, rekao je Masud Pezeškijan u snimljenoj video izjavi. Naš Iran, naša zemlja, neće se lako pokoriti zastrašivanju, ugnjetavanju ili agresiji, i nikada nije ni bila“, rekao je.

„Neki možda misle da izražavanjem žaljenja zapravo se izvinjavamo. To nije slučaj. Jednostavno nam je žao naših dragih ljudi u regionu koji mogu biti zabrinuti zbog ovog sukoba. Ali oni koji su nas napali sa svoje teritorije dobiće odgovor, a mi ćemo snažno odgovoriti“, objavio je. „Mi smo prijatelji sa zemljama regiona; one su naša braća.

Rekao sam to juče, moramo pokušati, pružiti jedni drugima ruku i ne dozvoliti Izraelu i Sjedinjenim Državama, obmanom i manipulacijom, da okrenu zemlje regiona jedne protiv drugih“, rekao je.

