NEMIRNA noć na Bliskom istoku, nakon što je Iran pokrenuo novi talas napada. U toku je deveti dan sukoba. Sirene su se više puta oglasile u Kuvajtu, u napadu pogođena i zgrada u kojoj su smeštene vladine kancelarije. Tramp zapretio novim napadima.

Foto printskrin oruzjeonline.com/militarywhachmagazine

Postignut konsenzus o novom vrhovnom vođi Irana

Telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe Irana postiglo je većinski konsenzus o imenovanju novog vrhovnog lidera, izjavio je danas jedan od članova veća, ajatolah Mohamedmehdi Mirbakeri.

Mirbakeri je rekao da je postignut većinski konsenzus, ali da treba rešiti "neke prepreke" oko procesa izbora vrhovnog vođe, prenosi Al Džazira, pozivajući se na iranske državne medije.

Iranski mediji su naveli da je telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe Irana imalo manje neslaganje oko toga da li njihova konačna odluka treba da usledi nakon ličnog sastanka sa izabranim vrhovnim vođom, ili bez poštovanja ove formalnosti.

Nakon što je prethodni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u američko-izraelskim napadima prvog dana rata, 28. februara formiran je tročlani savet za vođstvo koji privremeno upravlja zemljom neposredno nakon smrti vrhovnog vođe.

U njegovom sastavu su iranski predsednik Masud Pezeškijan, šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei i šef paravojne milicije Basidža Alireza Arafi.

Vozač automobila poginuo u Dubaiju pogođen ostacima presretnutog projektila

Vlasti u Dubaiju su sinoć potvrdile da su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svojoj stranici na mreži Iks da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je pokrenuta istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News.

Ranije juče su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, preneo je CNN.

Iran tokom noći napao 4 države: Ispaljene rakete i dronovi

Iran je tokom protekle noći izvršio više napada raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein, prenosi danas Al Džazira.

Iran je tokom protekle noći izvršio više napada raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein, prenosi danas Al Džazira.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je iranski napad dronom prouzrokovao materijalnu štetu na postrojenju za desalinizaciju vode.

Više o tome čitajte ovde.

Pezeškijan objasnio: Neprijatelji loše protumačili izjavu o prekidu napada na susede

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija.

- Više puta je rečeno da smo braća i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da uznemirimo njen narod - rekao je Pezeškijan, prenosi Rojters.

Više o tome čitajte ovde.

Hegset oštro zapretio: Ako ubijate Amerikance i pretite im bilo gde, progonićemo vas i ubijaćemo vas

Američki ministar odbrane Pit Hegset zapretio je svima koji ubiju nekog Amerikanca bilo gde u svetu da će se američke snage za to osvetiti.

- Ako ubijate Amerikance, ako pretite Amerikancima bilo gde na svetu, progonićemo vas bez oklevanja i ubijaćemo vas - naveo je Hegset u objavi na platformi Iks Centralne komande američke vojske (CENTCOM).

"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Više o tome čitajte OVDE.

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.

On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.

Teheran u plamenu

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.

Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.

Napadnuta ambasada SAD u Oslu

Američka ambasada u Oslu pretrpela je manju štetu nakon što je pogođena eksplozijom rano u nedelju. Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih.

Portparol policije Mikael Delemir rekao je za NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje ambasade, dodajući da je u toku potraga za osumnjičenima.

Očevici su rekli lokalnim medijima da su čuli glasnu eksploziju u blizini kompleksa ambasade u zapadnom Oslu oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu.

Nije poznato ko je odgovoran za napad.

Rakete ispaljene na Emirate

Sirene su se oglasile u Emiratima. Građani u UAE su pozvani da se sklone na bezbedno zbog pretnje od napada.

Gori aerodrom u Kuvajtu

Vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, a mete su bile i zgrade vlade.

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.

Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.

Liban na meti napada

Tokom noći zabeležene eksplozije u južnim delovima Bejruta.

BONUS VIDEO