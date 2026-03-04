STRAH PENTAGONA: Da li će rat sa Iranom postati "matematički"?

AMERIČKI zvaničnici su rekli Kongresu da su iranski dronovi „Šahed“ veliki izazov i da protivvazdušna odbrana „neće moći da ih sve presretne“.

Foto: Profimedia

Zakonodavci su takođe upozorili da bi sukob mogao da postane „matematički problem“ jer se zalihe presretača iscrpljuju.

Senator Mark Keli je rekao da „nemamo neograničene zalihe“, dok su zvaničnici priznali da dronovi „predstavljaju veći problem nego što se očekivalo“.

ŠAHED DRONOVI 136/131

Šahed 136

Tip: lutajuća municija (one-way attack UAV)

Namena: napadi na infrastrukturu, skladišta, PVO položaje, energetske objekte

Tehničko-taktički podaci

Dužina: oko 3,5 m

Raspon krila: oko 2,5 m

Težina pri poletanju: 200–240 kg

Bojeva glava: 30–50 kg (eksplozivna, fragmentaciona)

Motor: klipni, propeler pozadi (potisni)

Brzina: 150–190 km/č

Domet: 1.000–2.000+ km (zavisi od profila leta)

Navođenje: inercijalno + satelitska navigacija (GPS/GLONASS); nema povratak – jednokratna upotreba

Lansiranje: sa kamionskih lansera pod uglom (često u salvama)

Taktičke karakteristike

Leti na maloj visini, relativno spor i bučan (karakterističan zvuk motora).

Koristi se u većem broju radi zasićenja PVO.

Niska cena u poređenju sa krstarećim raketama, što omogućava masovniju upotrebu.

Šahed 131

Manja varijanta u odnosu na 136.

Dužina: oko 2,6 m

Raspon krila: oko 2,2 m

Težina: oko 135 kg

Boeva glava: 10–15 kg

Domet: 700–900 km