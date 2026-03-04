TRENUTAK KADA JE FATAH-2 PROBIO ODBRANU IZRAELA: Iranska hipersonična raketa pogodila utvrđeni komandni centar IDF (VIDEO)
SNIMCI iz Izraela prikazuju trenutke kada je iransko hipersonično klizno vozilo udarilo u utvrđeni komandni centar Izraelskih odbrambenih snaga, navodno uzrokujući smrt sedam viših oficira i više dodatnih žrtava.
Putanja i brzina udara veoma podsećaju na rusku balističku raketu Orešnik viđenu u upotrebi protiv meta u Ukrajini u januaru, koja takođe integriše hipersonična klizna vozila, što podržava iranske izveštaje da su takva vozila korišćena za napade na Izrael. Iako je Iran u junu 2025. godine prijavio upotrebu starije osnovne balističke rakete Fatah protiv izraelskih meta, koju su lokalni izvori nazivali „hipersoničnom raketom“, ova raketa je koristila napredno manevarsko vozilo za povratak, a ne pravo hipersonično klizno vozilo. Fatah-2 je, nasuprot tome, prvi put prijavljen kao korišćen u trenutnom sukobu nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, i prvi je i jedini iranski tip rakete za koji se zna da integriše hipersonično klizno vozilo.
Hipersonična klizeći vozila mogu manevrisati i po kursu i po nagibu, izvodeći bočne manevre nekoliko hiljada kilometara iznad Armstrongove granice, što u kombinaciji sa njihovim ekstremnim brzinama čini ih gotovo nemogućim za postojeće sisteme protivvazdušne odbrane da ih presretnu. Upotreba Fataha-2 za napad na veoma vrednu izraelsku komandnu infrastrukturu ne samo da pokazuje visok nivo postignute preciznosti, što je posebno teško za tako brzo oružje, već i sposobnost prikupljanja obaveštajnih podataka unutar Izraela.
Potpredsednik vodećeg izraelskog proizvođača sistema protivraketne odbrane, kompanije Rafael Advanced Defence Systems, Juval Baseski, u avgustu 2025. godine istakao je da je ovo primoralo firmu i Izraelske odbrambene snage da preispitaju svoj pristup protivraketnoj odbrani. „Hipersonične rakete otvaraju novu eru u protivvazdušnoj odbrani“, primetio je, upozoravajući da se na tradicionalne pristupe protivraketnoj odbrani ne može osloniti protiv njih.
„Svaki sistem protivvazdušne odbrane danas se zasniva na bržem letenju od cilja. Ali ovaj princip se ne odnosi na hipersonične rakete. Da bi se presreo objekat koji se kreće brzinom od 10 maha, bila bi potrebna odbrana koja se kreće brzinom od 30 maha, što je nemoguće u atmosferi zbog trenja“, izjavio je.
(militarywatchmagazine.com)
