TRENUTAK KADA JE FATAH-2 PROBIO ODBRANU IZRAELA: Iranska hipersonična raketa pogodila utvrđeni komandni centar IDF (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 03. 2026. u 19:25

SNIMCI iz Izraela prikazuju trenutke kada je iransko hipersonično klizno vozilo udarilo u utvrđeni komandni centar Izraelskih odbrambenih snaga, navodno uzrokujući smrt sedam viših oficira i više dodatnih žrtava.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Putanja i brzina udara veoma podsećaju na rusku balističku raketu Orešnik viđenu u upotrebi protiv meta u Ukrajini u januaru, koja takođe integriše hipersonična klizna vozila, što podržava iranske izveštaje da su takva vozila korišćena za napade na Izrael. Iako je Iran u junu 2025. godine prijavio upotrebu starije osnovne balističke rakete Fatah protiv izraelskih meta, koju su lokalni izvori nazivali „hipersoničnom raketom“, ova raketa je koristila napredno manevarsko vozilo za povratak, a ne pravo hipersonično klizno vozilo. Fatah-2 je, nasuprot tome, prvi put prijavljen kao korišćen u trenutnom sukobu nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, i prvi je i jedini iranski tip rakete za koji se zna da integriše hipersonično klizno vozilo.

Iako su američka i izraelska protivraketna odbrana pod pritiskom zbog udara starijih tipova iranskih balističkih raketa, a broj presretača je i dalje veoma ograničen, upotreba hipersoničnih raketa, a u manjoj meri i raketa sa manevarskim vozilima za povratak ili više bojevih glava, predstavlja posebno značajne izazove.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Hipersonična klizeći vozila mogu manevrisati i po kursu i po nagibu, izvodeći bočne manevre nekoliko hiljada kilometara iznad Armstrongove granice, što u kombinaciji sa njihovim ekstremnim brzinama čini ih gotovo nemogućim za postojeće sisteme protivvazdušne odbrane da ih presretnu. Upotreba Fataha-2 za napad na veoma vrednu izraelsku komandnu infrastrukturu ne samo da pokazuje visok nivo postignute preciznosti, što je posebno teško za tako brzo oružje, već i sposobnost prikupljanja obaveštajnih podataka unutar Izraela.

Prvo lansiranje Fataha u trenutnom sukobu prijavljeno je 28. februara, a zatim je usledilo prvo prijavljeno lansiranje Fataha-2 1. marta, a snimci iz Izraela ukazuju da su pokrenuta najmanje tri uspešna udara Fataha-2. Iranski razvoj balističkih raketa sa hipersoničnim klizećim vozilima izdvojili su kao posebnu pretnju izraelski izvori.

Potpredsednik vodećeg izraelskog proizvođača sistema protivraketne odbrane, kompanije Rafael Advanced Defence Systems, Juval Baseski, u avgustu 2025. godine istakao je da je ovo primoralo firmu i Izraelske odbrambene snage da preispitaju svoj pristup protivraketnoj odbrani. „Hipersonične rakete otvaraju novu eru u protivvazdušnoj odbrani“, primetio je, upozoravajući da se na tradicionalne pristupe protivraketnoj odbrani ne može osloniti protiv njih.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

„Svaki sistem protivvazdušne odbrane danas se zasniva na bržem letenju od cilja. Ali ovaj princip se ne odnosi na hipersonične rakete. Da bi se presreo objekat koji se kreće brzinom od 10 maha, bila bi potrebna odbrana koja se kreće brzinom od 30 maha, što je nemoguće u atmosferi zbog trenja“, izjavio je.

Povlačeći analogiju sa košarkom, Baseski je primetio: „Jedna raketa presretač koja prati jednu hipersoničnu raketu je kao da branite Lebrona Džejmsa sa jednim igračem. Možete ga nastaviti juriti, ali ga nećete sprečiti da postigne gol.“ Umesto toga, predložio je model „zonske odbrane“, prema kojem više presretača pokriva određena područja i suočava se sa pretnjama dok se približavaju. Pošto Izrael još uvek nije pokazao znake da je u stanju da sprovede ovaj pristup, koji bi, čak i ako bi bio finansiran, trajao nekoliko godina i verovatno koštao desetine milijardi dolara, verovatno je da će iranski arsenal Fatah-2 i dalje moći da probija izraelsku odbranu nekažnjeno. Ovo je vršilo dodatni pritisak na izraelske i američke snage da brzo steknu veću dominaciju nad iranskim vazdušnim prostorom kako bi uništile lansirne sisteme balističkih raketa na zemlji pre nego što budu u mogućnosti da ih ispale.

(militarywatchmagazine.com)

