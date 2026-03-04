ŠPANSKI PREMIJER PONOVO UDARIO NA TRAMPA: Igra ruski rulet sa sudbinama miliona ljudi

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez danas se ponovo usprotivio napadu na Iran koji su sprovele Sjedinjene Američke Države i Izrael, upozoravajući da te dve zemlje igraju „ruski rulet“ sa životima miliona ljudi.

Sančez je progovorio nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će prekinuti trgovinu sa Madridom zbog njegovog stava o sukobu. „Ovako počinju velike katastrofe čovečanstva... Ne možete igrati ruski rulet sa sudbinom miliona ljudi“, rekao je Sančez u televizijskom obraćanju naciji.

„Ne ratu“

Tenzije između dva NATO saveznika porasle su nakon što je Sančez osudio američko i izraelsko bombardovanje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim, a kasnije zabranio upotrebu američkih aviona iz pomorskih i vazduhoplovnih baza na jugu Španije za napade na Teheran.

Sančez je rekao da svet ne može da reši svoje probleme sukobima i bombama, a Madrid je jedan od retkih u EU koji osuđuje američko-izraelske napade. „Stav španske vlade može se sažeti u dve reči: 'Ne ratu'“, rekao je, dodajući da taj stav nije licemeran, već koherentan. „Nećemo biti saučesnici u nečemu što je loše za svet ili protiv naših vrednosti i interesa samo da bismo izbegli odmazdu“, rekao je Sančez, misleći na Trampove pretnje trgovini.

Španija jedna od retkih zemalja EU koja osuđuje napade

Sančez je podsetio na negativne posledice američke invazije na Irak 2003. godine, koja je dovela do džihadističkog terorizma i rasta cena energije. SAD i Velika Britanija su tada napale Irak tvrdeći da poseduje oružje za masovno uništenje, a nakon atentata na predsednika Sadama Huseina i okupacije zemlje, takvo oružje nikada nije pronađeno.

Sančez je upozorio da su motiv i posledice napada na Iran podjednako nejasni i da neće dovesti do pravednijeg međunarodnog poretka. „Španija je protiv katastrofe tekućeg rata na Bliskom istoku“, rekao je premijer. Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares rekao je za španski javni servis TVE da razlog napada na Iran „nije uspostavljanje demokratije“.

„Jasno je da cilj nije uspostavljanje demokratije jer napadi krše ljudska prava. Zato se pitamo šta stoji iza ovog napada?“, rekao je. Napomenuo je da je Španija „suverena zemlja“ koja donosi odluke „u skladu sa međunarodnim pravom“.

