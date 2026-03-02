Svet

ALARMANTNO UPOZORENJE MEDVEDEVA: Ako Tramp nastavi ludi kurs može da izbije treći svetski rat

02. 03. 2026. u 17:45

TREĆI svetski rat bi mogao da izbije ako američki predsednik Donald Tramp nastavi svoj „ludi kurs protivzakonitih promena režima“, rekao je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

АЛАРМАНТНО УПОЗОРЕЊЕ МЕДВЕДЕВА: Ако Трамп настави луди курс може да избије трећи светски рат

Foto: Profimedia

- I bilo koji događaj bi mogao biti okidač. Bilo šta - rekao je za TASS.

Ranije je lider LDPR-a Leonid Slucki podsetio da je ruski političar Vladimir Žirinovski upozorio da bi oružani sukob na Bliskom istoku mogao da izazove treći svetski rat.

