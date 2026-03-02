TREĆI svetski rat bi mogao da izbije ako američki predsednik Donald Tramp nastavi svoj „ludi kurs protivzakonitih promena režima“, rekao je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Foto: Profimedia

- I bilo koji događaj bi mogao biti okidač. Bilo šta - rekao je za TASS.

Ranije je lider LDPR-a Leonid Slucki podsetio da je ruski političar Vladimir Žirinovski upozorio da bi oružani sukob na Bliskom istoku mogao da izazove treći svetski rat.