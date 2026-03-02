ALARMANTNO UPOZORENJE MEDVEDEVA: Ako Tramp nastavi ludi kurs može da izbije treći svetski rat
TREĆI svetski rat bi mogao da izbije ako američki predsednik Donald Tramp nastavi svoj „ludi kurs protivzakonitih promena režima“, rekao je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.
- I bilo koji događaj bi mogao biti okidač. Bilo šta - rekao je za TASS.
Ranije je lider LDPR-a Leonid Slucki podsetio da je ruski političar Vladimir Žirinovski upozorio da bi oružani sukob na Bliskom istoku mogao da izazove treći svetski rat.
