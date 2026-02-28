Svet

MIROTVORAC JE PONOVO POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Oglasio se Medvedev o napadu na Iran

28. 02. 2026. u 10:40

MIROTVORAC je još jednom pokazao svoje pravo lice, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Tanjug/Oleg Molchanov (POOL)

" Svi pregovori sa Iranom bili su operacija prikrivanja. U to niko nije ni sumnjao. Niko zapravo nije ni imao istinsku nameru da se o bilo čemu dogovori", napomenuo je bivši ruski lider.

Pitanje je samo ko ima više strpljenja da dočeka neslavan kraj svog neprijatelja, dodao je on.

"Sjedinjene Države su stare svega 249 godina. Persijsko carstvo osnovano je pre više od 2.500 godina. Videćemo za sto godina", poručio je Medvedev.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

"Država Izrael je pokrenula preventivni udar protiv Irana kako bi uklonila pretnje po Državu Izrael. Trenutno vanredno stanje proglašeno je u celoj zemlji", rekao je on, preneo je "Tajms of Izrael".

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su SAD pokrenule "veliku operaciju" protiv Irana, pošto su izgubile strpljenje tokom pregovora sa Teheranom.

U AKTUELNOJ agresiji na Iran, rakete Tomahavk čine okosnicu američke vatrene moći sa mora. Prema procenama vojnih analitičara, prikupljena flota u regionu ima kapacitet da ispali preko 600 raketa Tomahavk u jednom talasu. Rakete su raspoređene na najmanje 13 do 17 ratnih brodova (uglavnom razaračima i krstaricama klase Arli Berk) i na nuklearnim podmornicama koje prate udarne grupe nosača aviona.

28. 02. 2026. u 11:14

uživoPOČEO JE RAT: Amerika i Izrael napali Iran u akciji "Epski bes" - Teheran odgovorio udarima (VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 11:15

U AKTUELNOJ agresiji na Iran, rakete Tomahavk čine okosnicu američke vatrene moći sa mora. Prema procenama vojnih analitičara, prikupljena flota u regionu ima kapacitet da ispali preko 600 raketa Tomahavk u jednom talasu. Rakete su raspoređene na najmanje 13 do 17 ratnih brodova (uglavnom razaračima i krstaricama klase Arli Berk) i na nuklearnim podmornicama koje prate udarne grupe nosača aviona.

28. 02. 2026. u 11:14

