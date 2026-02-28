MIROTVORAC JE PONOVO POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Oglasio se Medvedev o napadu na Iran
MIROTVORAC je još jednom pokazao svoje pravo lice, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
" Svi pregovori sa Iranom bili su operacija prikrivanja. U to niko nije ni sumnjao. Niko zapravo nije ni imao istinsku nameru da se o bilo čemu dogovori", napomenuo je bivši ruski lider.
Pitanje je samo ko ima više strpljenja da dočeka neslavan kraj svog neprijatelja, dodao je on.
"Sjedinjene Države su stare svega 249 godina. Persijsko carstvo osnovano je pre više od 2.500 godina. Videćemo za sto godina", poručio je Medvedev.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.
"Država Izrael je pokrenula preventivni udar protiv Irana kako bi uklonila pretnje po Državu Izrael. Trenutno vanredno stanje proglašeno je u celoj zemlji", rekao je on, preneo je "Tajms of Izrael".
Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su SAD pokrenule "veliku operaciju" protiv Irana, pošto su izgubile strpljenje tokom pregovora sa Teheranom.
