"PLANIRAJU NAPADE NA GASOVODE ISPOD CRNOG MORA, ALI POSLEDICE ĆE BITI KASTASTROFALNE I PO EVROPU" Putin upozorio na napade na Turski tok
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je na sastanku kolegijuma Federalne bezbednosne službe (FSB) izneo tvrdnje o tome da neprijatelji Rusije planiraju sabotažu i terorističke napade na ključnu energetsku infrastrukturu zemlje, uključujući gasovode "Turski tok" i "Plavi tok", koji se protežu pod Crnim morem i snabdevaju gasom južne regione Evrope i Tursku.
Prema njegovim rečima, ti planovi sabotaže imaju za cilj da potkopaju postojeće mirovne dogovore i onemoguće bilo kakav napredak u pregovorima o završetku rata u Ukrajini. Putin je naglasio da protivnici Rusije "čine sve što mogu" da izazovu provokacije i "sruše sve što je do sada, kako on kaže, pažljivo izgrađeno na pregovaračkom tragu".
- Ne zna se šta još treba da se dogodi da bi se ovaj globalni proces, uključujući postupke usaglašavanja sporazuma, potpuno uništio — ali jasno je da se rade prljavi poslovi da se izvrše provokacije i slome sve dosegnute tačke dogovora - rekao je Putin na sednici FSB.
Putin je posebno istakao teroristički napad na Savjolovsku železničku stanicu u Moskvi, koji je nazvao delom šire kampanje destabilizacije.
"Radimo na neutralisanju pretnji"
Pored toga, ruski predsednik podvlači da su obaveštajne službe već otkrile planove za napad na energetsku infrastrukturu — uključujući upravo gasovode 'Turski tok' i 'Plavi tok' - kao deo pokušaja da se dodatno rasprši situacija oko Ukrajine i obesmisle pokušaji da se ostvari stabilniji bezbednosni aranžman u regionu.
Putin je upozorio da bi takve diverzije imale katastrofalne posledice ne samo za Rusiju, već i za snabdevanje gasom u Evropi, na šta bi Moskva morače odgovoriti merama bezbednosti i "neutralisanjem pretnji".
(URA)
