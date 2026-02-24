Svet

"RAT U UKRAJINI - TROSTRUKI NEUSPEH RUSIJE" Makron: Onima koji misle da mogu da računaju na naš umor, greše

В. Н.

24. 02. 2026. u 09:23

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron ocenio je da rat u Ukrajini, koji traje četiri godine, predstavlja "trostruki neuspeh" Rusije - vojni, ekonomski i strateški.

РАТ У УКРАЈИНИ - ТРОСТРУКИ НЕУСПЕХ РУСИЈЕ Макрон: Онима који мисле да могу да рачунају на наш умор, греше

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

- Četiri godine Evropa se budi uz zvuk ruskih bombi u Ukrajini. Četiri godine agresivnog rata koji je izabrala Rusija, u flagrantnom nepoštovanju međunarodnog prava, suvereniteta naroda i ljudskih života. Četiri godine pogođenih gradova, uništenih škola i bolnica, energetske infrastrukture metodično ciljane da bi porodice gurnule u hladnoću i teror. Četiri godine, 15.000 ubijenih ukrajinskih civila. Četiri godine razorenih života, nasilja, silovanja, mučenja, ratnih zločina i terora. Četiri godine, hiljade ukrajinske dece otrgnute od svoje zemlje i svojih porodica. Ali četiri godine, Ukrajina je čvrsto stajala i pružala otpor - naveo je Markon na društvenoj mreži Iks, preneo je "Figaro".

Makron je dodao da je Ukrajina "prva linija odbrane Evrope" i potvrdio je da Francuska i evropske države odlučno stoje uz nju.

- Takođe ćemo nastaviti da ciljamo rusku ratnu ekonomiju: ostaćemo na kursu sankcija i nastavićemo naše akcije protiv 'flote duhova'. Onima koji misle da mogu da računaju na naš umor: greše. Mi jesmo i ostaćemo uz Ukrajinu - naglasio je francuski predsednik.

(Tanjug)

BONUSB VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MARIĆ PONIZIO BLOKADERE ZBOG JEDNOG SNIMKA: Ovo je revolucija za one bez mozga

MARIĆ PONIZIO BLOKADERE ZBOG JEDNOG SNIMKA: Ovo je revolucija za one bez mozga