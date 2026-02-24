"RAT U UKRAJINI - TROSTRUKI NEUSPEH RUSIJE" Makron: Onima koji misle da mogu da računaju na naš umor, greše
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron ocenio je da rat u Ukrajini, koji traje četiri godine, predstavlja "trostruki neuspeh" Rusije - vojni, ekonomski i strateški.
- Četiri godine Evropa se budi uz zvuk ruskih bombi u Ukrajini. Četiri godine agresivnog rata koji je izabrala Rusija, u flagrantnom nepoštovanju međunarodnog prava, suvereniteta naroda i ljudskih života. Četiri godine pogođenih gradova, uništenih škola i bolnica, energetske infrastrukture metodično ciljane da bi porodice gurnule u hladnoću i teror. Četiri godine, 15.000 ubijenih ukrajinskih civila. Četiri godine razorenih života, nasilja, silovanja, mučenja, ratnih zločina i terora. Četiri godine, hiljade ukrajinske dece otrgnute od svoje zemlje i svojih porodica. Ali četiri godine, Ukrajina je čvrsto stajala i pružala otpor - naveo je Markon na društvenoj mreži Iks, preneo je "Figaro".
Makron je dodao da je Ukrajina "prva linija odbrane Evrope" i potvrdio je da Francuska i evropske države odlučno stoje uz nju.
- Takođe ćemo nastaviti da ciljamo rusku ratnu ekonomiju: ostaćemo na kursu sankcija i nastavićemo naše akcije protiv 'flote duhova'. Onima koji misle da mogu da računaju na naš umor: greše. Mi jesmo i ostaćemo uz Ukrajinu - naglasio je francuski predsednik.
(Tanjug)
