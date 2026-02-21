ČAČKALI SU MEČKU Ukrajinski kanali najavljuju masovnu rusku odmazdu: 500 dronova, 24 Kalibra i 30 Iskandera u narednih 48 sati (VIDEO)

UKRAJINSKI izvori za praćenje vojnih aktivnosti poslednjih sati intenzivno dele podatke o navodnoj pripremi masovnog ruskog udara koji bi, prema njihovim procenama, mogao uslediti u narednih 24 do 48 sati.

Tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih napada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju, uključujući incidente u Udmurtiji, Samarskoj oblasti i drugim regionima Ruske Federacije.

Prema tim navodima, ruske Vazduhoplovne snage navodno pripremaju četiri strateška nosača raketa Tu-95MS, jedan Tu-160 i šest bombardera Tu-22M3 na aerodromima Olenja, Savaslejka i Engels-2. Pominje se i šest aviona MiG-31K u pripravnosti. Sa mora bi, prema istim izvorima, mogle biti angažovane dve fregate Crnomorske flote, Admiral Makarov i Admiral Esen.

Ukrajinski kanali tvrde da su precizno izračunali i količine projektila koje bi mogle biti upotrebljene. Pominje se 15 raketa Iskander-K i 15 raketa Iskander-M, ukupno 30 lansiranja sistema Iskander. Uz to, navodi se mogućnost lansiranja 24 krstareće rakete „Kalibar“ i do devet raketa H-22 ili H-32. Kao deo potencijalnog udara pominju se i sistemi S-300 i S-400, iako nije precizirano u kom kontekstu bi bili upotrebljeni.

Najveću pažnju izaziva tvrdnja da bi moglo biti raspoređeno i do 500 jurišnih bespilotnih letelica. Izvori ne preciziraju tipove niti tačan broj po modelima, ali procena o obimu ukazuje na kombinovani udar sa mora, iz vazduha i sa kopna. Prioritetni ciljevi, prema istim navodima, ostaju energetski objekti i kritična infrastruktura.

U ukrajinskim gradovima povremeno se proglašavaju raketne uzbune. Postoje izveštaji o raketnom napadu u blizini Kremenčuka u Poltavskoj oblasti, mada detalji nisu objavljeni. U Dnjepropetrovskoj oblasti zabeleženo je lansiranje „neidentifikovane“ rakete koja je, prema tvrdnjama lokalnih izvora, nestala sa radara. U Odesi, gde su hiljade ljudi bez struje, vode i grejanja već pet, a neki i do deset dana, uzbune se podižu i poništavaju u intervalima od 20 do 30 minuta.

Situacija u Odesi ostaje napeta. Nakon prethodnog granatiranja, mnoge kuće su već pet dana bez struje i vode. Jedan autor video snimka objavljenog na mrežama navodi da se u njegovoj zgradi obnova snabdevanja električnom energijom očekuje najranije 1. marta.

Istovremeno, društvenim mrežama kruži video koji navodno prikazuje lansiranje krstarećih raketa FP-5 „Flamingo“, za koje se tvrdi da su korišćene u napadu na postrojenje u Votkinsku u Udmurtiji. U današnjem izveštaju ruskog Ministarstva odbrane, između ostalog, navodi se uništenje lansera krstarećih raketa dugog dometa „Flamingo“ ukrajinskih oružanih snaga.

Dok zvanične potvrde o obimu i vremenu potencijalnog udara nema, intenzitet razmene informacija i uzbuna ukazuje na to da se informativni i psihološki aspekt sukoba vodi paralelno sa vojnim operacijama. U takvom okruženju, procene, najave i pretpostavke postaju deo šire dinamike sukoba, u kojoj je teško razdvojiti operativnu pripremu od informacionog pritiska.

