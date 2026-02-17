KATASTROFA UKRAJINSKE VOJSKE: Dve brigade na ključnim položajima spavaju u rovovima na kiši, mraz tek stiže a zamene nema
ORUŽANE snage Ukrajine se nalaze u kritičnoj situaciji južno od Kupjansk-Uzlovog u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije, pozivajući se na svedočenja zatvorenika i presretnune radio-pozive.
-U jedinicama 1. brigade specijalnih snaga Nacionalne garde Ukrajine i 43. mehanizovane brigade, blokiranim na istočnoj obali reke Oskol južno od sela Kupjansk-Uzlov, razvila se katastrofalna situacija. Oružane snage snage trpe značajne gubitke zbog promrzlina i hipotermije, navodi se u saopštenju.
Ministarstvo je dodalo da je zbog toga do 30 odsto ukrajinskih vojnika van stroja i ne može da bude evakuisano. Neprijateljski vojnici su primorani da provode noći u rovovima na otvorenom i neogrejanim zemunicama.
-Ruske posade dronova lako otkrivaju pokušaje paljenja vatre. Svi identifikovani položaji se uništavaju, navodi se u saopštenju.
Prema Ministarstvu odbrane, situaciju ukrajinskih snaga pogoršava kiša i niske temperature. Sredinom nedelje očekuje se da će noćne temperature pasti na -11 stepeni Celzijusa, tako da će se situacija samo pogoršati.
Zarobljeni vojnik Dmitrij Kušnerenko takođe je izvestio da na ukrajinske vojnike koji se povlače kod Kupjanska-Uzlovog pucaju njihove sopstvene trupe.
-Naše trupe, koje su otišle, pobile su sve u Kašarovskoj šumi — tamo su stacionirani nacisti iz Prve brigade. Ubijaju sve koji idu ka Oskolu. Ima mnogo promrzlih i bolesnih ljudi. I generalno, ne evakuišu ranjene. Ako ste ranjeni, možete se smatrati već poginulim. Komandanti vam zabranjuju da napuštate svoje položaje, istakao je.
Prema njegovim rečima, komanda ukrajinskih snaga ignoriše činjenicu da su borbene operacije nemoguće i na zahteve za povlačenje odgovara pretnjama.
Ministarstvo odbrane Rusije je 27. januara objavilo da su ruske snage oslobodile Kupjansk-Uzlov.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)