ŠTA TO RADI MAKRON U INDIJI? Snimljen u šortsu kako trči ulicama grada, prolaznici u čudu (VIDEO)

17. 02. 2026. u 16:37

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron ponovo je postao zvezda društvenih mreža, a nakon što je usnimljen kako u jutarnjim satima, u kratkom šortsu i sa naočarima za sunce trči ulicom duž obale u Mumbaiju, privlačeći poglede prolaznika.

Foto: Iks Printksrin

Kako navode mediji, francuski lider, koji se nalazi u Indiji u trodnevnoj zvaničnoj poseti, uoči Samita o uticaju veštačke inteligencije 2026. (India AI Impact Summit 2026), navodno je našao malo vremena za svoju svakodnevnu vežbu pre zakazanog sastanka sa premijerom zemlje, Naredrom Modijem.

Isprva ga niko nije prepoznao, ali čim se proširila vest da je u pitanju francuski predsednik, narod se okupio da posmatra i snimi trenutak Makronovog jutarnjeg treninga.

Video se pojavio na društvenim mrežama i brzo postao viralan.

Pre nego što je krenuo za Indiju, predsednik Makron je naglasio značaj putovanja u Indiju, ističući da putuje sa liderima biznisa i predstavnicima sektora ekonomije, industrije, kulture i digitalne tehnologije.

Nazvao je Indiju bliskim saveznikom, dok je istakao da je cilj posete dalja jačanja saradnje između dve zemlje. Makron se sastao sa Modijem u Lok Bhavanu, gde su održani bilateralni razgovori.

