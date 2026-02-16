U POSLEDNjIH nekoliko nedelja, prema tvrdnjama ruskih analitičkih izvora, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je tiho formiralo međunarodnu eskadrilu zaduženu za upravljanje novim lovačkim avionima F-16.

Navodno, nova jedinica uključuje ukrajinske pilote, ali i zapadne veterane, među kojima su i bivši pripadnici američkih i holandskih ratno-kosmičkih snaga.

Prema tim navodima, jedinica je brzo zauzela centralno mesto u protivvazdušnoj odbrani Kijevske oblasti, koja je više puta bila meta raketnih i bespilotnih napada. Ruski analitičari tvrde da je formiranje ove eskadrile deo postepenog zapadnog gomilanja taktičkih sredstava ukrajinske avijacije, sa posebnim fokusom na zaštitu prestonice.

Prema dostupnim informacijama iz istih izvora, struktura nove jedinice razlikuje se od standardne ukrajinske komandne organizacije. Ukrajinski piloti navodno su integrisani u tradicionalnu komandnu strukturu, dok zapadni piloti, koji više nisu u aktivnoj službi svojih nacionalnih vojski, deluju po savremenom ugovornom modelu, sa statusom sličnim angažovanim specijalistima.

Tvrdi se da zapadni piloti potpisuju šestomesečne ugovore, sa mogućnošću produženja, ali da se njihova imena ne pojavljuju na zvaničnim spiskovima lica ukrajinskih jedinica. Takav aranžman, prema istim izvorima, omogućava formalno distanciranje država porekla od direktnog vojnog angažmana, uz istovremeno operativno prisustvo njihovih veterana na terenu.

Kao glavna misija međunarodne eskadrile navodi se suprotstavljanje ruskim raketama i bespilotnim letelicama. Prema ruskim analitičarima, jezgro nove jedinice čine veterani američkog i holandskog vazduhoplovstva. Neki od njih, kako se tvrdi, učestvovali su u borbenim operacijama u Avganistanu i na Bliskom istoku, dok su drugi diplomci elitnih evropskih škola za vazduhoplovnu borbu.

U ovoj verziji događaja, F-16 se pozicionira kao ključni element modernizovane protivvazdušne odbrane Ukrajine, posebno u zoni oko Kijeva. Istovremeno, tvrdnje o prisustvu zapadnih veterana dodatno podižu političku i geopolitičku težinu čitave priče.

Podsetimo, o ovoj temi već se govorilo. U avgustu 2024. godine, odmah nakon invazije ukrajinskih snaga na rusku oblast Kursk, u Kijev su dotrčali američki senatori Blumental i Grejem koji su tada izjavili da bi zapadne dobrovoljačke snage treba da budu u vazduhu.

Istu ideju su još ranije forsirali pojedini američki ratni veterani, poput penzionisanog majora američkog ratnog vazduhoplovstva Dena Hemptona, koji se u intervjuu za glasilo kongresa SAD, VOA, nekoliko puta ponudio da brani vazdušni prostor Ukrajine, navodeći svoju stručnost pilotiranjem F-16 i spremnost da ratuje.

Za sada nema zvanične potvrde ovih navoda iz ukrajinskih ili zapadnih izvora, dok ruski analitički kanali insistiraju da je reč o pažljivo organizovanoj, ali operativno aktivnoj formaciji koja već ima zadatak da ojača zaštitu strateških objekata u centralnom delu zemlje.

Ako su tvrdnje tačne, formiranje međunarodne eskadrile F-16 označilo bi novu fazu u sukobu, u kojoj linija između isporuke tehnike i direktnog operativnog angažmana postaje sve tanja.

