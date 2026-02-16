"RAT UNIŠTAVA RUSIJU" Rute: Ruski narod treba da zna...
RUSKI narod treba da zna da rat uništava njihovu zemlju i da učini sve što može da ga zaustavi, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
- U decembru su izgubili 35.000 svojih ljudi, a u januaru - 30.000 - rekao je on u izjavi za ruski portal "Moskou tajms" na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.
Bivši holandski premijer je rekao da ove žrtve "ne dolaze iz Moskve i Sankt Peterburga, tako da elita možda neće odmah ovo iskusiti".
- Ali ovo će se uskoro desiti, jer sa ovom [brzinom] toliko ljudi koji ginu u akciji, neizbežno je da će stići i do Moskve i Sankt Peterburga. Rekao bih: Učinite sve što možete da ovo zaustavite, jer to ubija Rusiju. To je toliko loše za Rusiju - upozorio je Rute.
On je dodao da prvo treba postići mirovni sporazum, "a onda da vidimo šta će se desiti posle toga".
- Ali za NATO, kako sada vidimo stvari, jasno je da je Rusija dugoročna pretnja celoj teritoriji NATO-a - zaključio je Rute.
(Tanjug)
