"RAT UNIŠTAVA RUSIJU" Rute: Ruski narod treba da zna...

RUSKI narod treba da zna da rat uništava njihovu zemlju i da učini sve što može da ga zaustavi, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Foto: Tanjug/AP

- U decembru su izgubili 35.000 svojih ljudi, a u januaru - 30.000 - rekao je on u izjavi za ruski portal "Moskou tajms" na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

Bivši holandski premijer je rekao da ove žrtve "ne dolaze iz Moskve i Sankt Peterburga, tako da elita možda neće odmah ovo iskusiti".

- Ali ovo će se uskoro desiti, jer sa ovom [brzinom] toliko ljudi koji ginu u akciji, neizbežno je da će stići i do Moskve i Sankt Peterburga. Rekao bih: Učinite sve što možete da ovo zaustavite, jer to ubija Rusiju. To je toliko loše za Rusiju - upozorio je Rute.

On je dodao da prvo treba postići mirovni sporazum, "a onda da vidimo šta će se desiti posle toga".

- Ali za NATO, kako sada vidimo stvari, jasno je da je Rusija dugoročna pretnja celoj teritoriji NATO-a - zaključio je Rute.

(Tanjug)