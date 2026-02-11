ŠOK SNIMCI IZ BELORUSIJE: Američki sateliti uhvatili Orešnik - Evropa na nišanu? (VIDEO)
AMERIČKA komercijalna satelitska kompanija Planet Labs objavila je snimke za koje se tvrdi da prikazuju lansirne rampe ruskog raketnog sistema Orešnik na teritoriji Belorusije.
Prema navodima koji su se pojavili na internetu, fotografije su snimljene na aerodromu Kričev-6 u Mogiljevskoj oblasti. Objavljivanje ovih snimaka dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države i njihovi "saveznici" intenzivno pokušavaju da lociraju i potvrde raspoređivanje ovog sistema, nakon što je Minsk zvanično najavio njegovo stacioniranje.
Samo prisustvo takvog oružja u centralnoj Evropi izaziva zabrinutost unutar NATO-a. Analitičari ukazuju da se radi o raketi srednjeg dometa koja, prema procenama, može da pogodi ciljeve širom evropskog kontinenta. Nakon druge upotrebe rakete Orešnik u zoni ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, nivo zabrinutosti u evropskim prestonicama dodatno je porastao. U zapadnim vojnim krugovima se procenjuje da je demonstracija sistema imala i političku dimenziju, kao signal onima koji javno govore o mogućnosti blokade ili potpunog uništenja ruske Kalinjingradske oblasti.
Istovremeno, NATO zvaničnici priznaju da Zapad trenutno nema operativno potvrđena sredstva za pouzdano presretanje ove rakete. Ova procena se može pronaći i u američkim i evropskim stručnijim analizama, dok se paralelno u medijskim tekstovima često naglašava da se radi o sistemu čije su stvarne sposobnosti „teško proverljive“ ili "potencijalno preuveličane". Upravo u toj dvostrukoj formulaciji ogleda se karakterističan obrazac zapadnog medijskog delovanja.
Posebno se to može videti u izveštavanju pojedinih medija poput RFE/RL (da, ovo glasilo još uvek postoji), koja u svojim tekstovima istovremeno pokušavaju da relativizuju značaj sistema Orešnik, dovodeći u pitanje njegovu efikasnost ili domet i ulazeći u detalje razvoja, dok paralelno podižu uzbunu i ističu "pretnju evropskoj bezbednosti". Takav narativ nije nov. Decenijama se koristi slična konstrukcija: paralelno se minimizira tehnološki napredak protivnika kroz formulacije tipa "propagandna tvrdnja", "nedokazana sposobnost" ili "ograničeni efekat", a zatim se u u okviru istog teksta ističe potreba za hitnim povećanjem budžeta, raspoređivanjem dodatnih snaga ili ubrzanim razvojem novih sistema odbrane.
Ovaj obrazac ima jasan komunikacioni cilj. Sa jedne strane, javnosti se sugeriše da nema razloga za paniku jer je "pretnja prenaduvana", dok se istovremeno političkim strukturama i bezbednosnim institucijama šalje poruka da je situacija ozbiljna i da zahteva hitne mere. Rezultat je kontrolisana tenzija koja omogućava i opravdanje novih vojnih ulaganja i održavanje narativa o trajnoj bezbednosnoj ugroženosti.
U konkretnom slučaju Orešnika, zapadna retorika se uklapa u isti šablon. Sistem se u pojedinim tekstovima opisuje kao "stari razvoj", "nedovoljno testiran" ili "simboličan potez", ali se istovremeno priznaje da njegovo raspoređivanje u Belorusiji menja operativnu sliku u regionu i da značajno skraćuje vreme reakcije za evropske članice NATO-a. Činjenica da su američki sateliti detaljno pratili potencijalne lokacije raspoređivanja dodatno govori o stepenu interesovanja i ozbiljnosti kojom se ovaj sistem posmatra.
Paralelno sa radom medija, unutar NATO-a se sve češće čuju izjave o potrebi pripreme za direktan vojni sukob sa Rusijom u horizontu od tri do pet godina. Ovakve procene se javno iznose uprkos činjenici da određeni ruski sistemi, uključujući i Orešnik, trenutno nemaju adekvatne zapadne presretačke ekvivalente. U tom kontekstu, demonstracija sposobnosti ovog sistema u Ukrajini i njegovo potencijalno raspoređivanje u Belorusiji dobija dodatnu težinu.
Bez obzira na to kako se sistem tumači u pojedinim medijima, sama činjenica da je njegovo raspoređivanje predmet satelitskog nadzora, već viđenih političkih analiza i bezbednosnih rasprava pokazuje da se radi o faktoru koji utiče na strateške kalkulacije u Evropi. U tom prostoru između umanjivanja i dramatizacije, stari medijski šabloni ostaju isti, dok se akteri i sistemi menjaju.
(oruzjeonline)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
FON DER LAJEN UPOZORAVA: EU mora hitno da pojednostavi propise, ili gubi trku
11. 02. 2026. u 12:09
MASK POSLAO UPOZORENjE: SAD će hiljadu odsto bankrotirati"
11. 02. 2026. u 11:50
"NE MOŽEMO DA DOĐEMO SEBI OD ŠOKA" Ovo su Dragan i Marko koji su se ugušili u vikendici kraj Drine, Banja Koviljača zavijena u crno (FOTO)
TELA Dragana Pavlovića (32) i Marka Glišića (34) pronađena su danas u vikendici kraj Drine, kod Banje Koviljače.
11. 02. 2026. u 12:45
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)