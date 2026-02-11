ŠOK SNIMCI IZ BELORUSIJE: Američki sateliti uhvatili Orešnik - Evropa na nišanu? (VIDEO)

AMERIČKA komercijalna satelitska kompanija Planet Labs objavila je snimke za koje se tvrdi da prikazuju lansirne rampe ruskog raketnog sistema Orešnik na teritoriji Belorusije.

Foto: Printskrin Iks/@shauliuha

Prema navodima koji su se pojavili na internetu, fotografije su snimljene na aerodromu Kričev-6 u Mogiljevskoj oblasti. Objavljivanje ovih snimaka dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države i njihovi "saveznici" intenzivno pokušavaju da lociraju i potvrde raspoređivanje ovog sistema, nakon što je Minsk zvanično najavio njegovo stacioniranje.

Samo prisustvo takvog oružja u centralnoj Evropi izaziva zabrinutost unutar NATO-a. Analitičari ukazuju da se radi o raketi srednjeg dometa koja, prema procenama, može da pogodi ciljeve širom evropskog kontinenta. Nakon druge upotrebe rakete Orešnik u zoni ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, nivo zabrinutosti u evropskim prestonicama dodatno je porastao. U zapadnim vojnim krugovima se procenjuje da je demonstracija sistema imala i političku dimenziju, kao signal onima koji javno govore o mogućnosti blokade ili potpunog uništenja ruske Kalinjingradske oblasti.

A new satellite image taken by @planet on February 9, 2026 may have captured vehicles from the Oreshnik missile complex on the territory of the former Krichev-6 military airfield.@ArmsControlWonk @dex_eve @DuitsmanMS @DnKornev pic.twitter.com/PS5D2ntc7x — Andrei Shauliuha (@shauliuha) February 10, 2026

Istovremeno, NATO zvaničnici priznaju da Zapad trenutno nema operativno potvrđena sredstva za pouzdano presretanje ove rakete. Ova procena se može pronaći i u američkim i evropskim stručnijim analizama, dok se paralelno u medijskim tekstovima često naglašava da se radi o sistemu čije su stvarne sposobnosti „teško proverljive“ ili "potencijalno preuveličane". Upravo u toj dvostrukoj formulaciji ogleda se karakterističan obrazac zapadnog medijskog delovanja.

Posebno se to može videti u izveštavanju pojedinih medija poput RFE/RL (da, ovo glasilo još uvek postoji), koja u svojim tekstovima istovremeno pokušavaju da relativizuju značaj sistema Orešnik, dovodeći u pitanje njegovu efikasnost ili domet i ulazeći u detalje razvoja, dok paralelno podižu uzbunu i ističu "pretnju evropskoj bezbednosti". Takav narativ nije nov. Decenijama se koristi slična konstrukcija: paralelno se minimizira tehnološki napredak protivnika kroz formulacije tipa "propagandna tvrdnja", "nedokazana sposobnost" ili "ograničeni efekat", a zatim se u u okviru istog teksta ističe potreba za hitnim povećanjem budžeta, raspoređivanjem dodatnih snaga ili ubrzanim razvojem novih sistema odbrane.

Russia hit Ukraine during the night with the Oreshnik missile. This is a warning to NATO as we rush up the escalation ladder. In May 2024, NATO attacked Russia's strategic nuclear early-warning radar; in June 2025, NATO attacked Russia's nuclear bombers as a key part of its… pic.twitter.com/YE7cpG4uR0 — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) January 9, 2026

Ovaj obrazac ima jasan komunikacioni cilj. Sa jedne strane, javnosti se sugeriše da nema razloga za paniku jer je "pretnja prenaduvana", dok se istovremeno političkim strukturama i bezbednosnim institucijama šalje poruka da je situacija ozbiljna i da zahteva hitne mere. Rezultat je kontrolisana tenzija koja omogućava i opravdanje novih vojnih ulaganja i održavanje narativa o trajnoj bezbednosnoj ugroženosti.

U konkretnom slučaju Orešnika, zapadna retorika se uklapa u isti šablon. Sistem se u pojedinim tekstovima opisuje kao "stari razvoj", "nedovoljno testiran" ili "simboličan potez", ali se istovremeno priznaje da njegovo raspoređivanje u Belorusiji menja operativnu sliku u regionu i da značajno skraćuje vreme reakcije za evropske članice NATO-a. Činjenica da su američki sateliti detaljno pratili potencijalne lokacije raspoređivanja dodatno govori o stepenu interesovanja i ozbiljnosti kojom se ovaj sistem posmatra.

Paralelno sa radom medija, unutar NATO-a se sve češće čuju izjave o potrebi pripreme za direktan vojni sukob sa Rusijom u horizontu od tri do pet godina. Ovakve procene se javno iznose uprkos činjenici da određeni ruski sistemi, uključujući i Orešnik, trenutno nemaju adekvatne zapadne presretačke ekvivalente. U tom kontekstu, demonstracija sposobnosti ovog sistema u Ukrajini i njegovo potencijalno raspoređivanje u Belorusiji dobija dodatnu težinu.

Bez obzira na to kako se sistem tumači u pojedinim medijima, sama činjenica da je njegovo raspoređivanje predmet satelitskog nadzora, već viđenih političkih analiza i bezbednosnih rasprava pokazuje da se radi o faktoru koji utiče na strateške kalkulacije u Evropi. U tom prostoru između umanjivanja i dramatizacije, stari medijski šabloni ostaju isti, dok se akteri i sistemi menjaju.

(oruzjeonline)

BONUS VIDEO: