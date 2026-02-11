CEO REGION JE ZATEČEN! Bivši reprezentativac Srbije potpisao za hrvatski klub
ZANIMLjIV transfer dolazi iz komšiluka!
Filip Jović novi je igrač Slaven Belupa. Momak koji je nosio dres reprezentacije Srbije je prethodno u januaru sporazumno raskinuo saradnju s FK Sarajevo, čime je postao slobodan igrač i imao otvorene opcije prilikom izbora nove sredine.
Izabrao je baš Hrvatsku i to Koprivnicu, što su javili i na zvaničnom sajtu Slavena.
- Filip Jović, 25-godišnji defanzivac, novi je igrač Slaven Belupa. Ugovor sa klubom potpisao je na dve i po godine. Štoper, koji pokriva i bočnu poziciju, iza sebe ima više od 160 službenih utakmica, a poslednju je je igrao u Sarajevu, s kojim je osvojio Kup BiH. Filip će u Slaven Belupu nositi dres s brojem 22, a mi mu ovim putem želimo puno sportskih uspeha u našoj plavoj porodici. Filipe, dobrodošao - poručili su iz Slavena.
Jović je sa Sarajevom prošle sezone osvojio Kup Bosne i Hercegovine, a u karijeri je nastupao i za Spartak, Bačku, Smederevo, Železničar Pančevo, Novi Pazar i Radnik. Zabležio je i dva nastupa za U-18 reprezentaciju Srbije.
