CEO REGION JE ZATEČEN! Bivši reprezentativac Srbije potpisao za hrvatski klub

11. 02. 2026. u 12:30

Filip Jović novi je igrač Slaven Belupa. Momak koji je nosio dres reprezentacije Srbije je prethodno u januaru sporazumno raskinuo saradnju s FK Sarajevo, čime je postao slobodan igrač i imao otvorene opcije prilikom izbora nove sredine.

Izabrao je baš Hrvatsku i to Koprivnicu, što su javili i na zvaničnom sajtu Slavena.

- Filip Jović, 25-godišnji defanzivac, novi je igrač Slaven Belupa. Ugovor sa klubom potpisao je na dve i po godine. Štoper, koji pokriva i bočnu poziciju, iza sebe ima više od 160 službenih utakmica, a poslednju je je igrao u Sarajevu, s kojim je osvojio Kup BiH. Filip će u Slaven Belupu nositi dres s brojem 22, a mi mu ovim putem želimo puno sportskih uspeha u našoj plavoj porodici. Filipe, dobrodošao -  poručili su iz Slavena.

Jović je sa Sarajevom prošle sezone osvojio Kup Bosne i Hercegovine, a u karijeri je nastupao i za Spartak, Bačku, Smederevo, Železničar Pančevo, Novi Pazar i Radnik. Zabležio je i dva nastupa za U-18 reprezentaciju Srbije.

