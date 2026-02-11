TENIS JE ZATEČEN: Novak Đoković digao ruke!

Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena.

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković neće igrati na ATP turniru u Dohi, saopštili su danas organizatori takmičenja na društvenim mrežama.

U saopštenju se navodi da se Đoković povukao sa turnira u Kataru zbog prekomernog umora.

ATP turnir u Dohi biće odigran od 16. do 21. februara za nagradni fond od 2.833.335 dolara.

Na turniru će, između ostalih, učestvovati Španac Karlos Alkaraz, Italijan Janik Siner, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Rus Andrej Rubljov...

Đoković je turnir u Dohi osvajao 2016. i 2017. godine.



Novak Đoković - učinak u 2025. i 2026. godini

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

U 2026. godini Nole je sjajnim igrama, uz pobedu nad Sinerom, dogurao do finala Australijan opena, u kome je osvojio prvi set, ali izgubio od Karlosa Alkataraza 1:3.

