"NE MOŽEMO DA DOĐEMO SEBI OD ŠOKA" Ovo su Dragan i Marko koji su se ugušili u vikendici kraj Drine, Banja Koviljača zavijena u crno (FOTO)

TELA Dragana Pavlovića (32) i Marka Glišića (34) pronađena su danas u vikendici kraj Drine, kod Banje Koviljače.

Kako saznajemo, muškarci su radili na vikendici i odlučili da u njoj prenoće kako im ne bi bio pokraden alat za rad.

Pošto nije bilo struje, uključili su agregat.

Sumnja se da je do tragedije došlo usled trovanja izduvnim gasovima iz agregata koji je bio uključen tokom noći.

Pretpostavlja se da je upravo taj uređaj bio koban, jer je u zatvorenom prostoru došlo do nakupljanja ugljen-monoksida, gasa koji je bez mirisa i boje, ali izuzetno opasan po život.

Cenjeni i dobro poznati

Dragan Pavlović i Marko Glišić bili su dobro poznati i cenjeni muškarci iz Banje Koviljače.

Kako navode meštani, oni su juče radili na adaptaciji vikendice, ali kako nisu uspeli da završe planirane poslove, odlučili su da prenoće u objektu.

Tela su pronađena jutros, a na lice mesta izašli su pripadnici policije i nadležnih službi, koji su obavili uviđaj. Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog nesrećnog događaja.

"Ne možemo da dođemo sebi od šoka"

Vest o tragediji potresla je Banju Koviljaču. Meštani sa nevericom i tugom govore o dvojici muškaraca, ističući da su bili pošteni, vredni i radni momci, uvek spremni da pomognu drugima.

- Ne možemo da dođemo sebi od šoka. Velika je ovo tuga za sve nas - kaže jedan od komšija, prenosi Jadar press Loznica.