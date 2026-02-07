Svet

TERORISTIČKI NAPAD U STUDENTSKOM DOMU U RUSIJI! Veliki broj povređenih, napadači uzeli i taoca (VIDEO)

07. 02. 2026. u 14:34

Dve osobe teško su ranjene kada je muškarac nožem ranio pet osoba u studentskom domu Medicinskog fakulteta u ruskoj Ufi, prenela je Baza.

Još tri osobe su hospitalizovane i njihovo stanje se opisuje kao "srednje teško".

Ispostavilo se da je među povređenima i dete, koje je srednje teško prevezeno u gradsku bolnicu.

O napadu na studente u domu medicinskog univerziteta u Ufi izvestila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk.

Prema njenim podacima, muškarac je ranio pet osoba, uključujući i policajca. Napadač (2002) je priveden, naglasila je Volkova.

Kasnije se pojavila informacija da je povređeno šest osoba. Ranjenike su iz zgrade doma pomagali da iznesu sami studenti fakulteta.

Prema rečima očevidaca, napadača je moglo biti dvojica. Jedna studentkinja je izjavila da je jedan brzo priveden, dok je drugi neko vreme držao taoca u sportskoj sali zgrade.

Ranije je sud izrekao presudu studentu koji je napao tehničku školu u Arhangeljsku.

(Gazeta)

