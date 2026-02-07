TERORISTIČKI NAPAD U STUDENTSKOM DOMU U RUSIJI! Veliki broj povređenih, napadači uzeli i taoca (VIDEO)
Dve osobe teško su ranjene kada je muškarac nožem ranio pet osoba u studentskom domu Medicinskog fakulteta u ruskoj Ufi, prenela je Baza.
Još tri osobe su hospitalizovane i njihovo stanje se opisuje kao "srednje teško".
Ispostavilo se da je među povređenima i dete, koje je srednje teško prevezeno u gradsku bolnicu.
O napadu na studente u domu medicinskog univerziteta u Ufi izvestila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk.
Prema njenim podacima, muškarac je ranio pet osoba, uključujući i policajca. Napadač (2002) je priveden, naglasila je Volkova.
Kasnije se pojavila informacija da je povređeno šest osoba. Ranjenike su iz zgrade doma pomagali da iznesu sami studenti fakulteta.
Prema rečima očevidaca, napadača je moglo biti dvojica. Jedna studentkinja je izjavila da je jedan brzo priveden, dok je drugi neko vreme držao taoca u sportskoj sali zgrade.
Ranije je sud izrekao presudu studentu koji je napao tehničku školu u Arhangeljsku.
(Gazeta)
Preporučujemo
PAD KUĆE ROTŠILDA: Dmitrijev uporedio finansijsku elitu sa Lanisterima iz "Igre prestola"
07. 02. 2026. u 11:36
OPERACIJA USPELA! TASS: General Aleksejev povratio svest nakon lekarske intervencije
07. 02. 2026. u 11:03
MIR VEĆ U MARTU, UKRAJINA IDE NA IZBORE I REFERENDUM? Rojters ekskluzivno objavio detalje mirovnog sporazuma, ali jedna stvar koči sve
AMERIČKI i ukrajinski pregovarači razgovarali su o ambicioznom cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je taj rok verovatno nerealan zbog nedostatka dogovora o ključnom pitanju teritorije, prema rečima tri izvora upoznata sa razgovorima, ekskluzivno je objavio Rojters.
06. 02. 2026. u 22:55
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)